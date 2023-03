"Czułe Kontyngenty" to drugi album pod szyldem zespołu KARAŚ/ROGUCKI. Kuba Karaś, Piotr Rogucki, Wiki Jakubowska oraz Kamil Kryszak stworzyli 12 kompozycji, które przenoszą do świata życzliwości, romantyzmu i nostalgii. Album promują single "Bezpieczny Lot" z gościnnym udziałem Julii Wieniawy, energetyczny "Zapasowy Tlen", melancholijny "Film" czy podnoszący na duchu "Jutro Spróbujemy Jeszcze Raz".



– "Czułe Kontyngenty", to według założeń przyjętych na początku działalności, kolejny po płycie "Ostatni bastion romantyzmu", transport piosenek o miłości. Tym razem wysyłamy do słuchaczy przesłanie, że miłość jest narzędziem dającym szansę na wyrwanie się z chaosu, w którym pogrąża się świat. Jest trochę refleksyjnie i osobiście, jest czule i blisko. – mówi Piotr Rogucki.



– Pod względem muzycznym to KARAŚ/ROGUCKI rozpoznawalny z pierwszego albumu. Charakterystyczny bas i melodyjne riffy, okraszone synthami w sosie new romantic, romantic pop czy shoegaze. Jednak po naszych doświadczeniach koncertowych, przeniosłem do produkcji więcej energii, gitar i żywych bębnów. – dodaje Kuba Karaś.

Harmonogram trasy:

9.03 Wrocław, Stary Klasztor

10.03 Wodzisław Ślaski, WCK

11.03 Katowice, Rialto Sold Out

16.03 Warszawa, Stodoła

17.03 Lublin, Studio Koncertowe Radia Lublin

18.03 Jasionka, Art Festival

23.03 Dębica, MOK

24.03 Przybysławice, Dwór na Wichrowym Wzgórzu

25.03 Stary Sącz, Centrum Kultury i Sztuki

26.03 Kraków, Forty Kleparz

30.03 Białystok, Zmiana Klimatu | DRUGI TERMIN

31.03 Białystok, Zmiana Klimatu | Sold Out

1.04 Gdańsk, Stary Maneż