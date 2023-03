Wersja wideo:

Wersja audio:

Ideą showcase’u jest dopuszczenie do możliwości spotkania tych młodych, debiutujących, początkujących, chcących wejść dopiero na scenę ludzi z tymi, którzy mają na tej scenie jak najlepsze i jak największe doświadczenie. Ten festiwal jak wspomniałeś ma tak naprawdę kilka kierunków działania, dla publiczności, ale także dla branży, dla środowiska. To tutaj ma się miksować młodość z doświadczeniem, to tutaj jest część konferencyjna, panelowo-warsztatowo dyskusyjna, gdzie ludzie z każdej gałęzi naszej branży muzycznej spotykają się ze sobą i dyskutują. O organizacji, o menagemencie, o promocji, o organizacji tras, o wydawnictwach, o w zasadzie każdym aspekcie bycia na scenie czy też każdym aspekcie działania które na tę scenę prowadzi - mówi Michał Wiraszko.

