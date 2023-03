W trasie Stingowi towarzyszyć będzie elektryczny, rockowy zespół. Gościem specjalnym na koncercie w Polsce będzie Joe Sumner.

Joe Sumner założył zespół o nazwie Santaʼs Boyfriend, który przekształcił się później w Fiction Plane. Zanim członkowie zespołu rozeszli się w swoje strony, trio cieszyło się chwilą, cóż, chwilą trwającą kilka lat, która przyniosła zespołowi współpracę z kilkoma wytwórniami płytowymi, garstkę wydawnictw, dobrze rozwiniętą bazę fanów i 18-miesięczną trasę koncertową jako support innego znanego tria - The Police.

Pomimo godnego uwagi pochodzenia, artysta poświecił znacznie więcej czasu niż minimalne 10 tys. godzin na doskonalenie swojego rzemiosła.

Mieszkając obecnie w Los Angeles, Joe utrzymuje status "dumnego taty", jednocześnie wydając przyjemne dla ucha arcydzieła indie folk popu, takie jak "Hope", który był punktem zapalnym podczas wyborów w 2020 roku. Utwór został wykorzystany w kampanii Bidena i jednocześnie posłużył jako materiał źródłowy do wideoklipu z udziałem gwiazd, takich jak Gaby Moreno, Ben Folds, Juliana Hatfield i taty Joe - Stinga. Klip miał swoją premierę w programie MSNBC Morning Joe, w którym wystąpili również Joe Scarborough i Mika Brzezinski.

Dwa kolejne utwory, "You You You" i "Looking For Me, Looking For You", które znajdą się na debiutanckim albumie Sumnera, “Sunshine In The Night”, zostały uroczyście wydane w 2022 roku z pomocą American Songwriter, Rolling Stone i innych, pośród niemal nieustannej trasy koncertowej, na której Joe występuje jako support Stinga oraz gra solowe występy w UE, Wielkiej Brytanii i Stanach.

Najnowsza EP-ka Joe - “Feelinʼ The Love, Tastinʼ The Fear”, będąca kroniką ostatniego występu na żywo w Strasburgu, została wydana na całym świecie 3 lutego 2023 roku, równolegle z rozpoczęciem kolejnej trasy koncertowej ze Stingiem, która tym razem zabierze go z Abu Dhabi do RPA, Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Singapuru i nie tylko! EP-ka zawiera utwory, które znajdą się na wspomnianym wcześniej pełnym albumie, jak również ulubiony utwór Fiction Plane, "Two Sisters", który pokazuje namacalną, elektryczną energię występów Sumnera.