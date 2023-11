17 Grammy Awards, Złoty Glob, Emmy, cztery nominacje do Oskara, nominację do TONY, Billboard Magazine's Century Award, MusiCares 2004 Person of the Year czy tytuł Komandora Orderu Imperium Brytyjskiego za niezliczone zasługi dla muzyki - to tylko niektóre wyróżnienia dla Gordona Sumnera za dotychczasową działalność artystyczną

Już wkrótce Sting kolejny raz odwiedzi nasz kraj i zagra dwa koncerty dla polskich fanów - w Trójmieście i Łodzi.

The Cherrytree Music Company i Live Nation oficjalnie ogłosili, że 17-krotny zdobywca nagrody Grammy - Sting, wystąpi na dwóch wyjątkowych koncertach My Songs: 6 czerwca 2024 roku w ERGO ARENIE w Gdańsku/Sopocie oraz 7 czerwca 2024 w Atlas Arenie w Łodzi.

Sting w Polsce - bilety

6 czerwca 2024 – ERGO ARENA, Gdańsk/Sopot

7 czerwca 2024 – Atlas Arena, Łódź

Ogólna sprzedaż biletów rozpocznie się 24 listopada 2023 na stronie www.livenation.pl.

Członkowie fanklubu Stinga będą mieli dostęp do przedsprzedaży na stronie www.sting.com.

Przedsprzedaż dla klientów i osób zainteresowanych ofertą Citi Handlowy rozpocznie się w środę, 22 listopada o godzinie 10:00

Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster rozpocznie się w środa, 22 listopada o godz. 12:00

Sprzedaż ogólna rozpocznie się w piątek, 24 listopada na LiveNation.pl o godz. 10:00

Sting w towarzystwie zespołu rockowego zaprezentuje swoje najbardziej znane i lubiane przeboje, napisane podczas niezwykłej kariery zarówno jako członka The Police, jak i artysty solowego. To ponadczasowe show, w którym Sting wykonuje takie hity jak: "Fields of Gold", "Roxanne", "Every Breath You Take", "Message in a Bottle" i wiele innych kultowych utworów.

Ostatnie występy Stinga zostały uznane przez The Times (UK) za "masterclass"; "Sting pozostaje niezaprzeczalnie utalentowanym wykonawcą z bogatym dorobkiem artystycznym". The Telegraph opisuje je jako "niespotykana przyjemność", a The Guardian z kolei opisuje artystę jako "bezkonkurencyjnego kompozytora kunsztownego popu".