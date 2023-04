Charyzmatyczny współzałożyciel brazylijskiej Sepultury, ikona undergroundu i tropiciel ekstremalnego metalu Max Cavalera, kilka miesięcy po odejściu z grupy założył formację, która stworzyła własny, niepowtarzalny styl. W utworach Soulfly jest miejsce zarówno na mocne granie z pogranicza groove’u, thrashu, nu metalu, jak i etniczne dźwięki bliskie tradycyjnej muzyce ludowej czy world music.

Te same głos, ciało i duch, które zapoczątkowały Soulfly w 1997 roku, przywołują niemożliwie ciężki hałas do dziś. Można tego doświadczyć słuchając dziesięciu utworów monstrualnej muzyki na ostatnim i zarazem dwunastym wydawnictwie grupy – Totem (2022). Album ma dwóch ojców, a właściwie jest dziełem ojca – lidera Soulfly i jego syna Zyona – perkusisty zespołu.

Album został wyprodukowany przez Maxa i Arthura Rizka (Code Orange, Ghostemane, Outer Heaven), a gościnnie udzielają się na nim John Powers (Eternal Champion), Chris Ulsh (Power Trip) i John Tardy (Obituary). Max Cavalera od lat tworzy hymny z ważnym przesłaniem i tych z całą pewnością nie zabraknie podczas koncertu w Jarocinie.

Przypomnijmy, że 14-16 lipca br. na słynnych boiskach przy ul. Maratońskiej wystąpią też m.in. Agnieszka Chylińska, Nosowska, Tomek Lipiński + Goście, T.Love, Renata Przemyk, Moskwa, Strachy na Lachy, Proletaryat, Voo Voo, Ga-Ga Zielone Żabki, Luxtorpeda, WaluśKraksaKryzys, Myslovitz, Fisz Emade Tworzywo, Closterkeller, Big Cyc, Anieli, The Bullseyes, Masala Soundsystem, Masturbator, Wrona, Baika, Happy Pills, 1125 – z ogłoszonym właśnie Soulfly to łącznie 25 artystów i artystek, a jak zapowiadają organizatorzy to jeszcze nie koniec.