08.11.2023 – WARSZAWA – KLUB HYDROZAGADKA

Wśród dzieł sztuki, które wywarły największy wpływ na “An Inbuilt Fault” - drugi album Westermana jako Westermana - są dwa klasyczne filmy: alegoryczne arcydzieło Ingmara Bergmana z 1957 roku “Siódma pieczęć” oraz wnikliwy dramat socjologiczny Akiry Kurosawy z 1952 roku pod tytułem “Piętno Śmierci”. W zupełnie odrębny sposób każdy z tych filmów śledzi losy bohatera pogrążonego w kryzysie egzystencjalnym, przywołuje zawirowania i zastój, starannie kreśląc jego dążenia do samozrozumienia i urzeczywistnienia. W "A Lens Turning", jednym z wyróżniających się utworów “An Inbuilt Fault”, Westerman komentuje podobny rodzaj niespokojnej podróży do centrum jaźni: “I don’t know who I am anymore,”, śpiewa. “Forgot what I was looking for/I’m noticing how the lens turns/More when I’m asking why.”