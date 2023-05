13-14.06.2023 – TAURON Arena Kraków

Gościem specjalnym podczas dwóch koncertów Iron Maiden będzie zespół The Raven Age.

Założyciel i basista Steve Harris mówi:

"Po wydaniu naszego ostatniego albumu Senjutsu uaktualniliśmy nieco obecną trasę Legacy of the Beast Tour otwierając występ pierwszymi trzema utworami z tego albumu, w scenerii Japońskiego Pałacu. Ponieważ nie ma sensu powtarzać tego podczas trasy z albumem Senjutsu, pomyśleliśmy o innych opcjach i zdecydowaliśmy się na powrót do Somewhere In Time, ponieważ nie była ona uwzględniona w różnych historycznych trasach, które graliśmy przez lata. Były one oparte na naszych nagraniach z koncertów z lat 80., a niestety nie nakręciliśmy tej trasy (wina menadżera!!). Przez lata mieliśmy mnóstwo próśb od fanów o utwory z tej płyty, więc teraz zamierzamy je zagrać, plus oczywiście kilka innych, które wiemy, że wam się spodobają! Będzie to również szczególnie satysfakcjonujące, że w końcu będziemy mogli zagrać niektóre z bardziej epickich utworów z Senjutsu, długo musieliśmy na to czekać! 2023 rok to będzie ekscytujący czas i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć wszystkich fanów w Polsce i w całej Europie".

Manager, Rod Smallwood dodaje:

"To połączenie dwóch albumów w naszym odczuciu jest bardzo ekscytujące. Wiemy, że fani chcą usłyszeć te epickie kawałki ze Senjutsu po raz pierwszy na żywo i pomyśleliśmy, że łącząc je z tak ikonicznym albumem, jak Somewhere In Time, stworzy to kolejną naprawdę wyjątkową trasę dla starych i nowych fanów! Oczywiście w przypadku trasy promującej nowy album w Europie wrócimy w dużej mierze do względnej intymności aren i wiemy, że fani również będą z tego powodu bardzo zadowoleni!"