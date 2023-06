08.08.2023 – WARSZAWA – KLUB PROXIMA

Destroy Boys to grupa, założona przez Alexię Roditis i Violet Mayugba, która już od młodego wieku burzy sceny muzyczne w Kalifornii i na całym świecie.

Początki zespołu sięgają 2016 roku, kiedy to wydali swoją debiutancką płytę "Sorry, Mom". To było dzieło pełne emocji, w którym zespół miał odwagę opowiedzieć o skomplikowanych relacjach międzyludzkich, odrzuceniu i miłości, która nie jest odwzajemniona. Ten album zrobił wtedy dużo szumu, a utwór "I Threw Glass at My Friend’s Eyes and Now I’m On Probation" zyskał popularność w serwisie TikTok.