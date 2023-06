Artysta wystąpi w TAURON ARENA Kraków, 16 listopada 2024 roku. Podczas wyjątkowego koncertu Bocelli zaprezentuje swoje najnowsze jak i te najbardziej znane i kochane utwory. To wydarzenie muzyczne przyciągnie zarówno miłośników operowych arii, jak i fanów ballad muzyki popularnej. Bocellemu będzie towarzyszyć orkiestra, chór oraz wyjątkowi goście, tworząc niezapomnianą atmosferę na scenie.

Andrea Bocelli jest wybitnym muzykiem z 30-letnim doświadczeniem. Jego koncerty cieszą się ogromną popularnością, a bilety na nie są wyprzedawane na długo przed datą wydarzenia. Śpiewał na największych scenach muzycznych świata wykonując utwory, takie jak: "Con te Partirò" i "Time To Say Goodbye", "Canto della Terra", "Vivere", "E Più Ti Penso", "Vivo per lei", "Nessun dorma" czy "Va pensiero". Jego muzyka jest wszechstronna, obejmując zarówno muzykę operową, jak i popularną.