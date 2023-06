04.11.2023 – WARSZAWA – KLUB NIEBO

Reklama

Wokalista, autor tekstów i producent Jawny zaczął doskonalić swoją mieszankę bedroom pop i lo-fi indie funk pod pseudonimem Johnny Utah w 2016 roku i osiągnął viralowy hit z 2019 roku "Honeypie". Po wydaniu dwóch EP-ek oficjalnie zaczął działać pod pseudonimem Jawny, wydając swój debiutancki mixtape „For Abby” w 2020 roku. Rok później ukazała się EP-ka „Story of Hugo”, a w 2022 roku współpraca z Myd i Beck.

Reklama

Pochodzący z San Francisco Jacob Lee-Nicholas Sullenger wcześnie rozpoczął karierę muzyczną: Zaczął grać na gitarze w wieku sześciu lat, a jako nastolatek zajął się produkcją muzyki, w wieku 15 lat tworzył bity dla raperów. Po krótkim okresie nauki w college'u, w wieku 20 lat przeniósł się do Filadelfii, by zająć się muzyką w pełnym wymiarze godzin. Przyjmując pseudonim Johnny Utah, co było ukłonem w stronę postaci Keanu Reevesa w filmie Point Break z 1991 roku, wydał debiutancką EP-kę w 2018 roku za pośrednictwem Z-Tapes Records. Jego druga EP-ka "Big Dogs" ukazała się jeszcze w tym samym roku i zawierała singiel "Really Meant", który pojawił się w jednym z odcinków serialu HBO High Maintenance. Jego funkowy singiel "Honeypie" z 2019 roku, który przyciągnął porównania do Maca DeMarco i Becka, stał się jego pierwszym mainstreamowym hitem, zdobywając miliony streamów, a także był wykorzystywany w tysiącach filmów na TikTok.