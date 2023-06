06.12.2023 – MTP HALA 3A, POZNAŃ

The Prodigy ogłosili trasę koncertową po Europie na listopad i grudzień – “Army of the Ants Tour 2023”. Dziesięciodniowa trasa podnosi poprzeczkę i przenosi Liama H i Maxima z powrotem na areny.

Angielska trasa koncertowa z 22 lipca, podczas której wystąpili na trzech koncertach w londyńskiej O2 Academy Brixton, była ich pierwszą bez brata, legendarnego Keitha Flinta. Sposób, w jaki Liam H i Maxim włączyli i oddali hołd wiecznej spuściźnie Keitha podczas występu na żywo, był naprawdę niesamowity. Spotkało się to z ogromnym wsparciem i miłością rzeszy fanów w całym kraju.

Bilety trafią do sprzedaży ogólnej w piątek 23 czerwca o godzinie 10:00 na livenation.pl