Zespół Enter Shikari wystąpi w Warszawie! Koncert odbędzie się 2 listopada 2023 roku w klubie Progresja.

Słowo “shikari” w języku hindi oznacza “łowcę”. I taka też jest natura brytyjskiej grupy, która poluje w swojej twórczości za nowymi brzmieniami, lawirując stylistycznie pomiędzy post-hardcorem, alternatywnym rockiem i trancecorem, z czasem zapuszczając się też na przyjaźniejsze radiu terytoria electro-popowe, grime’owe czy dance-rockowe. Ciągle potrafią zaskoczyć, dzięki czemu ich dobra passa trwa już nieprzerwanie od 7 albumów, a każdy z nich wydali i wypromowali samodzielnie, poprzez własny label Ambush Reality. Od kiedy zawiązali się w 2003 roku, zagrali już ponad 3000 koncertów: od klubów po areny, festiwale, a także supporty przed The Prodigy, Linkin Park oraz 30 Seconds to Mars. Zdobyli też liczne nagrody i wygrali plebiscyty różnych magazynów muzycznych, w tym niejednokrotnie za najlepszy zespół koncertowy. Sukces zespołu zaczął się od pokrytej złotem debiutanckiej płyty “Take to the Skies” (2007), i trwa dalej za sprawą wydanego w kwietniu 2023 albumu “A Kiss for the Whole World”, który trafił na 1. miejsce brytyjskiej listy sprzedaży.

Enter Shikari wystąpią w warszawskiej Progresji 2 listopada 2023 roku. Bilety w cenie 119 zł trafią do ogólnej sprzedaży już 30 czerwca o godzinie 11:00