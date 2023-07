Będzie to druga edycja tej imprezy. Pierwsza odbyła się przed rokiem w scenerii zamku w Mosznej (Opolskie).

Jazz Around Festival to impreza, na której rozbrzmiewa funk, groove, soul i szeroko pojęty jazz. To muzyczne spotkania młodości z tradycją, kultowej twórczości z odważnym brzmieniem i nowatorskości z awangardą - zaznaczają organizatorzy festiwalu na stronie internetowej.

Po ubiegłorocznej, plenerowej edycji w Mosznej organizatorzy Jazz Around Festival postanowili przenieść imprezę do Katowic – koncerty odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i w sąsiadującej z MCK siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Przeniesienie imprezy pod dach gwarantuje nie tylko niezależność od warunków pogodowych, ale też lepsze wrażenia audiofilskie – przekonuje agencja organizująca festiwal. Podczas dwóch festiwalowych dni odbędzie się ponad 20 koncertów.

„Katowice, uznawane za ojczyznę polskiego jazzu i muzyki rozrywkowej, świetnie współgrają z założeniami festiwalu, a dzięki połączeniu wspólnych historii są w stanie stworzyć kolejny ważny punkt na mapie światowych festiwali, takich jak North Sea Jazz Festival czy Montreux Jazz Festival” - uważają organizatorzy.