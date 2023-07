Macy Gray – 14 listopada 2023 – klub Wytwórnia, Łódź.

Macy Gray powraca i ze swoim zespołem The California Jet Club ogłaszają trasę koncertową promującą wydany w 2023 roku, zawierająca jedenaście piosenek album - "The Reset". Wyprodukowany przez Tommy'ego Parkera album “The Reset” ukazuje 360 stopni Macy Gray w jej żywiołowym wydaniu.

Piosenki przechodzą od charakterystycznej dla Macy wrażliwej intymności w głównym singlu "Thinking of You", epickiej orkiestrowej balladzie "You Got Away", radosnym "Bottom to the Top" do rozbrzmiewającego głośnym śpiewem "Every Night" z udziałem specjalnego gościa, rapera Maino.

To, co sprawia, że ten album jest odrębnym dziełem od poprzednich 10 projektów studyjnych w wyśmienitym katalogu pięciokrotnie nominowanej do nagrody Grammy (z jedną wygraną) artystki, to pełne zaangażowanie członków jej zespołu - perkusisty Tamira Barzilaya, klawiszowca Billy'ego Wesa i basisty Alexa Kyhna. Podczas gdy wszyscy trzej specjalizują się w konkretnych instrumentach, wszyscy są też multiinstrumentalistami, współautorami tekstów i śpiewają w tle. Trio owija swoje brzmienie wokół Macy jak rękawiczka. A ona z kolei zapewnia im pełną licencję na świecenie tak jasno, jak reflektory sceniczne.