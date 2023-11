Warsaw Rocks ’24 – Scorpions, Europe i inni.

26 lipca 2024 – PGE Narodowy, Warszawa.

Scorpions

Minęło 50 lat od czasów, gdy młodzi - Klaus Meine, Rudolf Schenker i Matthias Jabs, wędrowali ulicami Hanoweru niosąc ze sobą instrumenty i wzmacniacze. W ciągu pół wieku stali się najbardziej utytułowanym zespołem rockowym w Niemczech, a w Europie, są żywym dowodem na to, że nie tylko VW, Mercedes czy BMW, mogą konkurować na arenie międzynarodowej, ale również muzyka rockowa.

Niezliczone zespoły, w tym Smashing Pumpkins, a także Green Day, Korn, System Of A Down czy Queensryche na przestrzeni lat tworzyły własne wersje utworów Scorpions. Na przykład utwór "Rock You Like A Hurricane" był coverowany ponad 150 razy przez najróżniejszych muzyków!

Przedstawienie kariery Scorpions w liczbach jest praktycznie niemożliwe. Jednak jedną z liczb, o których należy wspomnieć, jest ponad 100 milionów sprzedanych do tej pory płyt. Sprawia to, że Scorpions jest jednym z najbardziej utytułowanych zespołów rockowych w Europie.

Europe

Przez ponad trzy dekady oraz kilkadziesiąt milionów sprzedanych płyt, Joey Tempest (wokal), John Norum (gitary), Mic Michaeli (klawisze), John Leven (bas) i Ian Haugland (perkusja) bez zmian ciężko pracują, aby każdego roku móc występować na całym świecie oraz produkować albumy, doceniane zarówno przez fanów, jak i branżę muzyczną.

W 2022 roku zespół powrócił z pełną mocą, zaczynając od trasy koncertowej po Wielkiej Brytanii z Whitesnake i Foreigner, następnie wkraczając z tymi pierwszymi do Europy, aby wystąpić na licznych, prestiżowych festiwalach. W grudniu 2022 roku zespół wystąpił na trzech wyprzedanych koncertach w Chile, Brazylii i Argentynie.

Na koniec roku zespół otrzymał specjalną nagrodę YouTube za MILIARD wyświetleń hitu "The Final Countdown" z 1986 roku - jest to pierwszy szwedzki zespół, który otrzymał to wyróżnienie tylko za sprawą jednego utworu.