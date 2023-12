Smashing Pumpkins wystąpią w PreZero Arenie Gliwice 2 lipca 2024 w ramach trasy koncertowej The World Is a Vampire Tour. Gościnnie wystąpi grupa Interpol. Bilety w sprzedaży od 18 grudnia g. 12:00.

Gdy Smashing Pumpkins zadebiutowali na scenie muzycznej w 1988 roku, byli fenomenem, jakiego świat nigdy wcześniej nie słyszał. Łącząc gatunki takie jak rock, pop, shoegaze, metal, rock gotycki, rock psychodeliczny i muzyka elektroniczna, stworzyli dźwiękowy kalejdoskop, w którym spotkały się sentymentalne melodie, pompatyczna instrumentacja i błyskotliwe teksty.

Ich muzyka nadal brzmi tak świeżo i obrazoburczo, jak wtedy. Dowodem na pozycję zespołu w branży jest 30 milionów sprzedanych płyt, dwie nagrody GRAMMY®, dwie nagrody MTV VMA i American Music Award.

W tym roku ukazała się najnowsza płyta zespołu, ATUM, kontynuacja MellonCollie and the Infinite Sadness (1995) i Machina/Machine of God (2000). Album, napisany i wyprodukowany przez Billy’ego Corgana, składa się z 33 utworów podzielonych na trzy akty.



Muzyka Smashing Pumpkins pojawiła się w filmach twórców takich jak David Lynch, Cameron Crowe czy Kevin Smith, a także w serialach i grach komputerowych. Z ich dorobku muzycznego korzystali artyści od Kida Cudiego po Panic! At The Disco.



Dotychczasową drogę Smashing Pumpkins najlepiej oddaje wers z piosenki, którą na pewno znacie: „We’re not the same, we’re different”.