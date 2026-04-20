Pożegnalny koncert Lecha Janerki. Po wyprzedanym Wrocławiu, czas na...

Marta Kawczyńska
20 kwietnia 2026, 17:32
Pożegnalny koncert Lecha Janerki. Po wyprzedanym Wrocławiu, czas na...
Lech Janerka to jedna z najważniejszych i najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny muzycznej. Po 40 latach muzyk wyznał, że kończy karierę. Choć początkowo nie chciał, dał się namówić na pożegnalną trasę złożoną z kilku koncertów. Ten we Wrocławiu został już wyprzedany. Gdzie jeszcze fani będą mogli go zobaczyć i usłyszeć?

Lech Janerka to uznana i dosyć charakterystyczna postać polskiej sceny muzycznej. Artysta tworzy w nurcie muzyki rockowej i alternatywnej. Fani pokochali jego piosenki za błyskotliwe teksty a jego samego za artystyczną niezależność.

Lech Janerka schodzi ze sceny

Artysta kilka miesięcy temu ogłosił, że kończy karierę. Po 40 latach schodzi ze sceny i nie będzie już wydawał nowych albumów. Choć początkowo nie chciał zagrać żadnych pożegnalnych koncertów, ostatecznie dał się namówić na pożegnalną trasę. Lech Janerka właśnie rusza w pożegnalne tournée.

Po 40 latach schodzi ze sceny. Rusza w pożegnalną trasę

Pożegnalne koncerty Lecha Janerki. Kiedy i gdzie?

Lech Janerka jeden z pożegnalnych koncertów zagra w rodzinnym Wrocławiu. Będzie go można usłyszeć 2 października w sali NFM. Bilety na to wydarzenie zostały już wyprzedane. Nie wszystko jednak stracone. Lech Janerka pożegnalny koncert zagra również podczas Jarocin Festiwal 2026, który odbędzie się w dniach 16–19 lipca br.

Kim jest Lech Janerka?

Lech Janerka pochodzi z Wrocławia. Jest kompozytorem, basistą i autorem tekstów. Swoją muzyczną karierę zaczynał w 1979 roku, gdy założył zespół Klaus Mitffoch. Swoją solową karierę Lech Janerka rozpoczął w1986 roku.

Pierwsza płyta jaką nagrał, czyli "Historia podwodna" została oceniona bardzo pozytywnie. Znalazły się na niej takie piosenki jak "Konstytucje" czy "Ta zabawa nie jest dla dziewczynek". Ogromnym sukcesem okazała się także nagrana w 2005 roku płyta "Plagiaty", z której pochodzi hit "Rower". Lech Janerka ma na swoim koncie również takie piosenki jak:

  • "Ramydada"
  • "Lewituj"
  • "Paradoksy"
  • "Historia podwodna"
  • "Epidemia epilepsji"

Ostatnią płytą, jaką wydał Lech Janerka jest "Gipsowy odlew falsyfikatu" z 2023 roku. Artysta za swoją twórczość otrzymał m.in. Fryderyka za całokształt twórczości. W 2011 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

