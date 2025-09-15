Kwiat Jabłoni postanowił zrobić sobie dłuższą przerwę. Zespół znany jest z takich hitów jak "Wodymidaj", "Mogło być nic", "Kto powie mi jak" czy "Szary świat". Muzyka, jaką wykonują to połączenie folku, popu, indie folk, indie pop oraz elektroniki. Kwiat Jabłoni tworzy rodzeństwo - Katarzyna Sienkiewicz i Jacek Sienkiewicz, którzy prywatnie są dziećmi Kuby Sienkiewicza z zespołu Elektryczne Gitary.

Plotki się potwierdziły. Kwiat Jabłoni robi przerwę

Kwiat Jabłoni powstał w marcu 2018 roku. Szybko odniósł sukcesy i zdobył popularność. Od pewnego czasu pojawiały się pogłoski o tym, że zespół kończy działalność. Teraz plotki te potwierdziły się, bo zespół ogłosił pożegnalną trasę koncertową "Przesilenie Tour", podczas której zagra swoje utwory w aranżacjach koncertowych przed zapowiadaną przerwą.

Pożegnalna trasa zespołu Kwiat Jabłoni. Kiedy i gdzie koncerty?

Kwiat Jabłoni wiosną 2026 roku odwiedzi najpiękniejsze sale koncertowe i filharmonie w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Toruniu i Gdyni. Czegoś takiego jeszcze nie robiliśmy i nie było Kwiatu Jabłoni w tak rozbudowanej formie. Zaprezentujemy nasze piosenki w orkiestrowej, maksymalnej dla naszej grupy formule i to będzie dla nas idealny moment, by po naszym pięknym orkiestrowym "Przesileniu Tour" zapaść z zespołem w sen – mówią Kasia i Jacek Sienkiewicz, założyciele Kwiatu Jabłoni.

Podczas symfonicznej trasy "Przesilenie Tour" Kwiatu Jabłoni na żywo wystąpi 34 muzyków. Poza typowymi dla orkiestry symfonicznej instrumentami pojawią się także zaskakujące dodatki: lira korbowa, irlandzki flet, mandolina, banjo, marimba czy gitara dobro. Nowe poruszające wersje piosenek Kwiatu Jabłoni stworzyli: Jacek Sienkiewicz, Antoni Wojnar, Andrzej Szachowski i Janek Stokłosa. Orkiestrą dyryguje Mateusz Gwizdałła.

Orkiestrowe aranżacje są naszym marzeniem od samego początku istnienia Kwiatu Jabłoni. Orkiestra przede wszystkim kojarzy mi się z wielkimi emocjami, z poruszeniem zmysłów. Jej wielowarstwowe brzmienie niesie ze sobą tyle wzruszeń! Mam wrażenie, że nie pamiętamy o tym, jak niesamowitym, niepowtarzalnym doznaniem jest słuchanie orkiestry na żywo. Chciałabym o tym przypomnieć szerszej publiczności– mówi Kasia Sienkiewicz.

Kasia Sienkiewicz o pożegnalnej trasie Kwiatu Jabłoni. "Chcemy zapaść w sen"

Tytułowe "Przesilenie" nie przez przypadek przywołuje na myśl dwa wyjątkowe momenty w roku – zimowe i letnie. To słowo, jak tłumaczą muzycy, idealnie pasuje do ich projektu na wielu poziomach. Po pierwsze, po przesileniu następuje swego rodzaju uspokojenie, jakaś cisza. Przekładając to na Kwiat Jabłoni – trasa orkiestrowa to nasze zespołowe maksimum. Po niej natomiast chcemy odpocząć, zapaść w sen, zniknąć troszeczkę jako zespół. Uspokoić się i wyciszyć – tłumaczy Jacek Sienkiewicz.

Pożegnalna trasa Kwiatu Jabłoni. Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Pierwszy koncert już 15 lutego 2026. Sprzedaż biletów na wszystkie koncerty rusza 16 września o godz.12:00 na stronie www.eBilet.pl.

Kwiat Jabłoni – trasa "Przesilenie" terminy: