Lech Janerka to znana, uznana, ale też bardzo charakterystyczna postać polskiej sceny muzycznej. Głównie tej rockowej i alternatywnej. Fani pokochali jego piosenki za błyskotliwe teksty a jego za artystyczną niezależność.

Lech Janerka kończy karierę

Artysta właśnie ogłosił, że zamierza zejść ze sceny. Występował na niej przez ponad 40 lat. Choć początkowo nie chciał zagrać pożegnalnych koncertów, dał się jednak na nie namówić. Lech Janerka właśnie rusza w pożegnalne tournée.

Pierwszy pożegnalny koncert Lecha Janerki. Kiedy i gdzie?

Pierwszy pożegnalny koncert Lecha Janerki odbędzie się 18 listopada 2026 roku. Odbędzie się on w warszawskim klubie Stodoła. Nie zabraknie na nim największych hitów artysty. Pojawią się także piosenki z najnowszych jego płyt.

To będzie opowieść o konsekwencji, artystycznej niezależności i bezkompromisowym podejściu do muzyki. [...] Pożegnalna trasa to nie tylko podsumowanie imponującej kariery, lecz również okazja, by raz jeszcze doświadczyć na żywo wyjątkowej wrażliwości i błyskotliwości jednego z najważniejszych artystów polskiej alternatywy - ogłaszają organizatorzy.

Bilety na warszawski występ są już dostępne w kasie klubu Stodoła oraz w autoryzowanym serwisie TicketClub Polska. Informacje o kolejnych koncertach mają zostać podane już niebawem.

Kim jest Lech Janerka?

Lech Janerka pochodzi z Wrocławia. Jest kompozytorem, basistą i autorem tekstów. Swoją muzyczną karierę zaczynał w 1979 roku, gdy założył zespół Klaus Mitffoch. Swoją solową karierę Lech Janerka rozpoczął w1986 roku.

Pierwsza płyta jaką nagrał, czyli "Historia podwodna" została oceniona bardzo pozytywnie. Znalazły się na niej takie piosenki jak "Konstytucje" czy "Ta zabawa nie jest dla dziewczynek". Ogromnym sukcesem okazała się także nagrana w 2005 roku płyta "Plagiaty", z której pochodzi hit "Rower". Lech Janerka ma na swoim koncie również takie piosenki jak:

"Ramydada"

"Lewituj"

"Paradoksy"

"Historia podwodna"

"Epidemia epilepsji"

Ostatnią płytą, jaką wydał Lech Janerka jest "Gipsowy odlew falsyfikatu" z 2023 roku. Artysta za swoją twórczość otrzymał m.in. Fryderyka za całokształt twórczości. W 2011 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.