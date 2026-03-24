Fryderyki to nagrody przyznawane przez Akademię Fonograficzną powołaną przez Związek Producentów Audio-Video. Po raz pierwszy zostały one rozdane w 1995 roku. Fryderyki przyznawane są w trzech sekcjach:

  • muzyka jazzowa
  • muzyka klasyczna
  • muzyka rozrywkowa.

Fryderyki 2026. Kiedy i gdzie rozdanie nagród?

We wtorek, 24 marca, ogłoszono nominacje do Fryderyków 2026. Potencjalnych zdobywców tych polskich nagród muzycznych ogłoszono w 32. kategoriach. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystych gal. Ta dotycząca Muzyki Klasycznej odbędzie się w tym roku we Wrocławiu. Z kolei Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk 2026 odbędzie się 25 maja 2026 roku w Warszawie.

Po 40 latach schodzi ze sceny. Rusza w pożegnalną trasę
Fryderyki 2026. Znamy nominowanych [LISTA]

Muzyka jazzowa:

Album Roku (jazz):

  • Andrzej Jagodziński - "JAGODZIŃSKI-WOŁEK"
  • Irek Wojtczak Tentet - "Suita PARZĘCZEWSKA"
  • Marcin Wasilewski Trio, Joe Lovano - "Homage"
  • Michał Barański - "No Return No Karma"
  • Szymon Mika - "AGMA"

Album Roku (jazz eksperymentalny/współczesna muzyka improwizowana):

  • Aga Derlak - "neurodivergent"
  • Anna Gadt / Warsaw Cello Quartet / Milan Rabij - "Coincidentia Oppositorum"
  • LIS (Łukasz Poprawski, Jan Smoczyński, Michał Miśkiewicz) - "Fryderyk LIS"
  • Nene Heroine - "4"
  • Nikola Kołodziejczyk Orchestra - "Budyń o smaku Mickiewicza"

Fonograficzny Debiut Roku (jazz):

  • Alan Balcerowski
  • Aleksandra Kryńska
  • Grzegorz Masłowski
  • Karolina Błachnia
  • Product May Contain

Jazzowy kompozytor/kompozytorka/team kompozytorski roku:

  • Andrzej Jagodziński
  • Marcin Masecki
  • Michał Barański
  • Nikola Kołodziejczyk
  • Szymon Mika
  • Włodzimierz Nahorny

Jazzowy artysta/artystka roku:

  • Aga Derlak
  • Dominik Wania
  • Marcin Wasilewski
  • Michał Barański
  • Nene Heroine

Muzyka rozrywkowa:

Album Roku (rock, blues):

  • Błażej Król - "Popiół"
  • Lady Pank - "LP45"
  • Luxtorpeda - "Mój trup jest większy niż twój"
  • Waluś Kraksa Kryzys - "Tematy i wariacje"
  • Michał Wiraszko - "Tak młodo się nie spotkamy"

Album Roku (muzyka alternatywna):

  • Błoto - "Grzyby"
  • Hoshi - "HER NAME WAS YUMI"
  • Kury - "Uno Lovis Party"
  • Michał Fox Król - "City Cluster"
  • Variété - "Sieć Indry"

Album Roku (muzyka korzeni):

  • Basia Giewont - "Szeptucha"
  • Chrust - "Przed Zmierzechem"
  • Vavavamuffin - "Fly High-Fi!"
  • Warszawskie Combo Taneczne - "Zapamiętam twoje oczy"
  • Warszawska Orkiestra Sentymentalna - "Oranżowy świt"

Singiel Roku (pop alternatywny/rock):

  • Błażej Król - "3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie"
  • Daria ze Śląska - "A może jeszcze się da"
  • Fisz Emade Tworzywo - "Zaniemoc"
  • Fukaj i Vito Bambino - "Zabiorę cię tam"
  • Kasia Lins - "Śmierć w bikini"

Album Roku (muzyka ilustracyjna):

  • Arek Jakubik - "Romeo i Julia żyją"
  • Bartek Wąsik - "Pianorizon"
  • Damian Bloom - "Zamach na papieża"
  • Jerzy Rogiewicz - "1670 sezon 2"
  • Miro Kępiński - "Druga Furioza"

Album Roku (pop):

  • Igo - "12"
  • Kuba Badach - "Radio Edit"
  • Maryla Rodowicz i Goście - "Niech żyje bal"
  • Wiktor Dyduła - "Tak, jak tutaj stoję"
  • Zalia - "Serce"

Album Roku (pop alternatywny):

  • Bokka - "White Room"
  • Fisz Emade Tworzywo - "25"
  • Kacperczyk - "Wszyscy jesteśmy Kacperczyk"
  • Kasia Lins - "Obywatelka K.L."
  • Mela Koteluk - "Harmonia"

Album Roku (metal):

  • Behemoth - "The Shit Ov God"
  • Coma - "Coma Live at Pol'and'Rock Festival"
  • Corruption - "Tequila Songs & Desert Winds"
  • Hostia - "Razorblade Psalm"
  • Turbo - "Za blizny"

Album roku (hip-hop):

  • Kuban - "Fugazi"
  • Pezet - "Muzyka popularna"
  • PRO8L3M - "EX UMBRA AD LIBERTATEM"
  • Quebonafide - "Północ/Południe"
  • Zdechły Osa - "TRASH TAPE"

Teledysk Roku:

  • Jakub Wójcik, Mateusz Dziekoński - za teledysk do piosenki "Dziwna" do utworu Darii Zawiałow i Artura Rojka
  • Jan Cisecki - za teledysk do piosenki "Zanim spadnie deszcz" do utworu Kubana, Mroza i Favsta
  • Maciej Aleksander Bierut, Kasia Lins, Karol Łakomiec - za teledysk do piosenki "Śmierć w bikini" w wykonaniu Kasi Lins
  • Pat Kustoms, Borys Przybylski - za teledysk do piosenki "Kamień z serca" Bedoesa 2115 i Kubiego Producenta
  • Zuzanna Irena Grabowska, Michał Domański, Alan Kępski, Sylwia Księżopolska - za teledysk do piosenki "Eviva l'arte!" Sanah i Krzysztofa Zalewskiego

Fonograficzny Debiut Roku:

  • Jacko Bragno
  • Kosma Król
  • Kuba i Kuba
  • pszona
  • Sad Smiles
  • Zuta

Singiel Roku (hip-hop):

  • Bedoes 2115 i Kubi Producent - "Kamień z serca"
  • Kacperczyk i Kukon - "Moja wina"
  • Kuban, Mrozu, Favst - "Zanim spadnie deszcz"
  • O.S.T.R. - "Sam"
  • Quebonafide i Sobel - "NORADRENALINA"

Singiel Roku (pop):

  • Daria Zawiałow i Artur Rojek - "Dziwna"
  • Kuba Badach - "Układ otwarty"
  • Kuban, Faust i Zalia - "Kyoto"
  • Natalia Przybysz - "Ramen"
  • Sanah i Krzysztof Zalewski "Eviva l'arte!"

Artysta/Artystka Roku:

Nominowani są wszyscy, którzy zostali ujęci we wszystkich pozostałych kategoriach.