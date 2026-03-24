Fryderyki to nagrody przyznawane przez Akademię Fonograficzną powołaną przez Związek Producentów Audio-Video. Po raz pierwszy zostały one rozdane w 1995 roku. Fryderyki przyznawane są w trzech sekcjach:
- muzyka jazzowa
- muzyka klasyczna
- muzyka rozrywkowa.
Fryderyki 2026. Kiedy i gdzie rozdanie nagród?
We wtorek, 24 marca, ogłoszono nominacje do Fryderyków 2026. Potencjalnych zdobywców tych polskich nagród muzycznych ogłoszono w 32. kategoriach. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystych gal. Ta dotycząca Muzyki Klasycznej odbędzie się w tym roku we Wrocławiu. Z kolei Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk 2026 odbędzie się 25 maja 2026 roku w Warszawie.
Fryderyki 2026. Znamy nominowanych [LISTA]
Muzyka jazzowa:
Album Roku (jazz):
- Andrzej Jagodziński - "JAGODZIŃSKI-WOŁEK"
- Irek Wojtczak Tentet - "Suita PARZĘCZEWSKA"
- Marcin Wasilewski Trio, Joe Lovano - "Homage"
- Michał Barański - "No Return No Karma"
- Szymon Mika - "AGMA"
Album Roku (jazz eksperymentalny/współczesna muzyka improwizowana):
- Aga Derlak - "neurodivergent"
- Anna Gadt / Warsaw Cello Quartet / Milan Rabij - "Coincidentia Oppositorum"
- LIS (Łukasz Poprawski, Jan Smoczyński, Michał Miśkiewicz) - "Fryderyk LIS"
- Nene Heroine - "4"
- Nikola Kołodziejczyk Orchestra - "Budyń o smaku Mickiewicza"
Fonograficzny Debiut Roku (jazz):
- Alan Balcerowski
- Aleksandra Kryńska
- Grzegorz Masłowski
- Karolina Błachnia
- Product May Contain
Jazzowy kompozytor/kompozytorka/team kompozytorski roku:
- Andrzej Jagodziński
- Marcin Masecki
- Michał Barański
- Nikola Kołodziejczyk
- Szymon Mika
- Włodzimierz Nahorny
Jazzowy artysta/artystka roku:
- Aga Derlak
- Dominik Wania
- Marcin Wasilewski
- Michał Barański
- Nene Heroine
Muzyka rozrywkowa:
Album Roku (rock, blues):
- Błażej Król - "Popiół"
- Lady Pank - "LP45"
- Luxtorpeda - "Mój trup jest większy niż twój"
- Waluś Kraksa Kryzys - "Tematy i wariacje"
- Michał Wiraszko - "Tak młodo się nie spotkamy"
Album Roku (muzyka alternatywna):
- Błoto - "Grzyby"
- Hoshi - "HER NAME WAS YUMI"
- Kury - "Uno Lovis Party"
- Michał Fox Król - "City Cluster"
- Variété - "Sieć Indry"
Album Roku (muzyka korzeni):
- Basia Giewont - "Szeptucha"
- Chrust - "Przed Zmierzechem"
- Vavavamuffin - "Fly High-Fi!"
- Warszawskie Combo Taneczne - "Zapamiętam twoje oczy"
- Warszawska Orkiestra Sentymentalna - "Oranżowy świt"
Singiel Roku (pop alternatywny/rock):
- Błażej Król - "3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie"
- Daria ze Śląska - "A może jeszcze się da"
- Fisz Emade Tworzywo - "Zaniemoc"
- Fukaj i Vito Bambino - "Zabiorę cię tam"
- Kasia Lins - "Śmierć w bikini"
Album Roku (muzyka ilustracyjna):
- Arek Jakubik - "Romeo i Julia żyją"
- Bartek Wąsik - "Pianorizon"
- Damian Bloom - "Zamach na papieża"
- Jerzy Rogiewicz - "1670 sezon 2"
- Miro Kępiński - "Druga Furioza"
Album Roku (pop):
- Igo - "12"
- Kuba Badach - "Radio Edit"
- Maryla Rodowicz i Goście - "Niech żyje bal"
- Wiktor Dyduła - "Tak, jak tutaj stoję"
- Zalia - "Serce"
Album Roku (pop alternatywny):
- Bokka - "White Room"
- Fisz Emade Tworzywo - "25"
- Kacperczyk - "Wszyscy jesteśmy Kacperczyk"
- Kasia Lins - "Obywatelka K.L."
- Mela Koteluk - "Harmonia"
Album Roku (metal):
- Behemoth - "The Shit Ov God"
- Coma - "Coma Live at Pol'and'Rock Festival"
- Corruption - "Tequila Songs & Desert Winds"
- Hostia - "Razorblade Psalm"
- Turbo - "Za blizny"
Album roku (hip-hop):
- Kuban - "Fugazi"
- Pezet - "Muzyka popularna"
- PRO8L3M - "EX UMBRA AD LIBERTATEM"
- Quebonafide - "Północ/Południe"
- Zdechły Osa - "TRASH TAPE"
Teledysk Roku:
- Jakub Wójcik, Mateusz Dziekoński - za teledysk do piosenki "Dziwna" do utworu Darii Zawiałow i Artura Rojka
- Jan Cisecki - za teledysk do piosenki "Zanim spadnie deszcz" do utworu Kubana, Mroza i Favsta
- Maciej Aleksander Bierut, Kasia Lins, Karol Łakomiec - za teledysk do piosenki "Śmierć w bikini" w wykonaniu Kasi Lins
- Pat Kustoms, Borys Przybylski - za teledysk do piosenki "Kamień z serca" Bedoesa 2115 i Kubiego Producenta
- Zuzanna Irena Grabowska, Michał Domański, Alan Kępski, Sylwia Księżopolska - za teledysk do piosenki "Eviva l'arte!" Sanah i Krzysztofa Zalewskiego
Fonograficzny Debiut Roku:
- Jacko Bragno
- Kosma Król
- Kuba i Kuba
- pszona
- Sad Smiles
- Zuta
Singiel Roku (hip-hop):
- Bedoes 2115 i Kubi Producent - "Kamień z serca"
- Kacperczyk i Kukon - "Moja wina"
- Kuban, Mrozu, Favst - "Zanim spadnie deszcz"
- O.S.T.R. - "Sam"
- Quebonafide i Sobel - "NORADRENALINA"
Singiel Roku (pop):
- Daria Zawiałow i Artur Rojek - "Dziwna"
- Kuba Badach - "Układ otwarty"
- Kuban, Faust i Zalia - "Kyoto"
- Natalia Przybysz - "Ramen"
- Sanah i Krzysztof Zalewski "Eviva l'arte!"
Artysta/Artystka Roku:
Nominowani są wszyscy, którzy zostali ujęci we wszystkich pozostałych kategoriach.
