Fryderyki to nagrody przyznawane przez Akademię Fonograficzną powołaną przez Związek Producentów Audio-Video. Po raz pierwszy zostały one rozdane w 1995 roku. Fryderyki przyznawane są w trzech sekcjach:

muzyka jazzowa

muzyka klasyczna

muzyka rozrywkowa.

Fryderyki 2026. Kiedy i gdzie rozdanie nagród?

We wtorek, 24 marca, ogłoszono nominacje do Fryderyków 2026. Potencjalnych zdobywców tych polskich nagród muzycznych ogłoszono w 32. kategoriach. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystych gal. Ta dotycząca Muzyki Klasycznej odbędzie się w tym roku we Wrocławiu. Z kolei Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk 2026 odbędzie się 25 maja 2026 roku w Warszawie.

Fryderyki 2026. Znamy nominowanych [LISTA]

Muzyka jazzowa:

Album Roku (jazz):

Andrzej Jagodziński - "JAGODZIŃSKI-WOŁEK"

Irek Wojtczak Tentet - "Suita PARZĘCZEWSKA"

Marcin Wasilewski Trio, Joe Lovano - "Homage"

Michał Barański - "No Return No Karma"

Szymon Mika - "AGMA"

Album Roku (jazz eksperymentalny/współczesna muzyka improwizowana):

Aga Derlak - "neurodivergent"

Anna Gadt / Warsaw Cello Quartet / Milan Rabij - "Coincidentia Oppositorum"

LIS (Łukasz Poprawski, Jan Smoczyński, Michał Miśkiewicz) - "Fryderyk LIS"

Nene Heroine - "4"

Nikola Kołodziejczyk Orchestra - "Budyń o smaku Mickiewicza"

Fonograficzny Debiut Roku (jazz):

Alan Balcerowski

Aleksandra Kryńska

Grzegorz Masłowski

Karolina Błachnia

Product May Contain

Jazzowy kompozytor/kompozytorka/team kompozytorski roku:

Andrzej Jagodziński

Marcin Masecki

Michał Barański

Nikola Kołodziejczyk

Szymon Mika

Włodzimierz Nahorny

Jazzowy artysta/artystka roku:

Aga Derlak

Dominik Wania

Marcin Wasilewski

Michał Barański

Nene Heroine

Muzyka rozrywkowa:

Album Roku (rock, blues):

Błażej Król - "Popiół"

Lady Pank - "LP45"

Luxtorpeda - "Mój trup jest większy niż twój"

Waluś Kraksa Kryzys - "Tematy i wariacje"

Michał Wiraszko - "Tak młodo się nie spotkamy"

Album Roku (muzyka alternatywna):

Błoto - "Grzyby"

Hoshi - "HER NAME WAS YUMI"

Kury - "Uno Lovis Party"

Michał Fox Król - "City Cluster"

Variété - "Sieć Indry"

Album Roku (muzyka korzeni):

Basia Giewont - "Szeptucha"

Chrust - "Przed Zmierzechem"

Vavavamuffin - "Fly High-Fi!"

Warszawskie Combo Taneczne - "Zapamiętam twoje oczy"

Warszawska Orkiestra Sentymentalna - "Oranżowy świt"

Singiel Roku (pop alternatywny/rock):

Błażej Król - "3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie"

Daria ze Śląska - "A może jeszcze się da"

Fisz Emade Tworzywo - "Zaniemoc"

Fukaj i Vito Bambino - "Zabiorę cię tam"

Kasia Lins - "Śmierć w bikini"

Album Roku (muzyka ilustracyjna):

Arek Jakubik - "Romeo i Julia żyją"

Bartek Wąsik - "Pianorizon"

Damian Bloom - "Zamach na papieża"

Jerzy Rogiewicz - "1670 sezon 2"

Miro Kępiński - "Druga Furioza"

Album Roku (pop):

Igo - "12"

Kuba Badach - "Radio Edit"

Maryla Rodowicz i Goście - "Niech żyje bal"

Wiktor Dyduła - "Tak, jak tutaj stoję"

Zalia - "Serce"

Album Roku (pop alternatywny):

Bokka - "White Room"

Fisz Emade Tworzywo - "25"

Kacperczyk - "Wszyscy jesteśmy Kacperczyk"

Kasia Lins - "Obywatelka K.L."

Mela Koteluk - "Harmonia"

Album Roku (metal):

Behemoth - "The Shit Ov God"

Coma - "Coma Live at Pol'and'Rock Festival"

Corruption - "Tequila Songs & Desert Winds"

Hostia - "Razorblade Psalm"

Turbo - "Za blizny"

Album roku (hip-hop):

Kuban - "Fugazi"

Pezet - "Muzyka popularna"

PRO8L3M - "EX UMBRA AD LIBERTATEM"

Quebonafide - "Północ/Południe"

Zdechły Osa - "TRASH TAPE"

Teledysk Roku:

Jakub Wójcik, Mateusz Dziekoński - za teledysk do piosenki "Dziwna" do utworu Darii Zawiałow i Artura Rojka

Jan Cisecki - za teledysk do piosenki "Zanim spadnie deszcz" do utworu Kubana, Mroza i Favsta

Maciej Aleksander Bierut, Kasia Lins, Karol Łakomiec - za teledysk do piosenki "Śmierć w bikini" w wykonaniu Kasi Lins

Pat Kustoms, Borys Przybylski - za teledysk do piosenki "Kamień z serca" Bedoesa 2115 i Kubiego Producenta

Zuzanna Irena Grabowska, Michał Domański, Alan Kępski, Sylwia Księżopolska - za teledysk do piosenki "Eviva l'arte!" Sanah i Krzysztofa Zalewskiego

Fonograficzny Debiut Roku:

Jacko Bragno

Kosma Król

Kuba i Kuba

pszona

Sad Smiles

Zuta

Singiel Roku (hip-hop):

Bedoes 2115 i Kubi Producent - "Kamień z serca"

Kacperczyk i Kukon - "Moja wina"

Kuban, Mrozu, Favst - "Zanim spadnie deszcz"

O.S.T.R. - "Sam"

Quebonafide i Sobel - "NORADRENALINA"

Singiel Roku (pop):

Daria Zawiałow i Artur Rojek - "Dziwna"

Kuba Badach - "Układ otwarty"

Kuban, Faust i Zalia - "Kyoto"

Natalia Przybysz - "Ramen"

Sanah i Krzysztof Zalewski "Eviva l'arte!"

Artysta/Artystka Roku:

Nominowani są wszyscy, którzy zostali ujęci we wszystkich pozostałych kategoriach.