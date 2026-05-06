Mrozu to artysta, którego piosenki szybko stają się przebojami. Na swoim koncie ma 6 płyt i wiele hitów m.in. "Złoto", "Napad" czy "Za daleko". Artysta współpracował z takimi gwiazdami jak Waldemar Kasta, MaRina, Tomson, Sound’n’Grace, Vito Bambino, Jan-Rapowanie i Igo. W 2023 i 2024 wszedł w skład Męskie Granie Orkiestry.

Nowy singiel Mroza

Właśnie ukazał się nowy singiel Mroza. Premierowa piosenka nosi tytuł "Nie ma miejsca jak dom". To pełna słońca, miłości i wakacyjnej energii opowieść o tym, że niezależnie od miejsca na świecie, najlepiej jest tam, gdzie czeka bliskość i prawdziwe uczucia.

Nowy singiel artysty utrzymany jest w lekkim, pozytywnym klimacie i opowiada o podróży, relacji oraz emocjach, które sprawiają, że po każdej wyprawie chce się wracać do swojego miejsca na ziemi.

Teledysk do nowego singla Mroza powstał na Filipinach

Nie ma miejsca jak dom od kiedy mieszka tu miłość. I chodzi o to, że wracamy — bo jednak wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej – mówi Mrozu. Premierze nowego utworu Mroza towarzyszy teledysk nagrany na Filipinach. Egzotyczne krajobrazy, letni klimat i naturalna energia idealnie dopełniają charakter singla, który ma szansę stać się jednym z soundtracków tegorocznych wakacji.

Kim jest Mrozu?

Mrozu, właśc. Łukasz Błażej Mróz pochodzi z Wrocławia. Na swoim koncie ma sześć albumów studyjnych:

Miliony monet (2009)

Vabank (2010)

Rollercoaster (2014)

Zew (2017)

Aura (2019)

Złote bloki (2022)

Mrozu wylansował przeboje, takie jak m.in. "Miliony monet", "Rollercoaster", "Jak nie my to kto", "Nic do stracenia", "Poza logiką", "Szerokie wody", "Napad", "Aura", "Złoto", "Galácticos", "Za daleko" i "Supermoce". Za sprzedaż albumów i singli Mrozu uzyskał dwie podwójnie platynowe płyty, trzy platynowe i osiem złotych. W 2024 wydał nagraną w duecie z Marylą Rodowicz nową wersję jej utworu "Sing-Sing".