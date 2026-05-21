Tegoroczny Jarocin Festiwal 2026 to prawdziwa gratka dla fanów polskiej muzyki. Jednym z wydarzeń, które ucieszy miłośników dobrych dźwięków jest powrót legendarnego zespołu po ponad 30 latach.

Ten zespół powraca do Jarocina

Tego zespołu nie trzeba nikomu przedstawiać. Na jarocińskiej scenie wystąpi grupa Strachy na Lachy. Dowodzony przez Krzysztofa "Grabaża" Grabowskiego to jedna z najważniejszych formacji polskiej sceny rockowej. Ich numery "Piła Tango", "Dzień dobry, kocham cię" czy "Żyję w kraju" na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki XXI wieku.

Kto jeszcze wraca na festiwal w Jarocinie?

W Jarocinie nie zabraknie również Patyczaka, jednej z najbardziej charakterystycznych postaci jarocińskiej sceny, tym razem w odsłonie Brudne Dzieci Sida. Publiczność może spodziewać się klasycznego programu "trzy akordy – darcie mordy" i koncertowego happeningu w najlepszym punkowym wydaniu.

Do Jarocina wraca także legendarne Variété, które zadebiutowało tutaj już w 1984 roku. Zespół od lat konsekwentnie rozwija swoje brzmienie - od zimnej fali, przez free jazz, po elektronikę, trip hop i nu jazz. Grupa promuje nominowany do Fryderyka 2026 album "Sieć Indry".

Kolejną ikoną festiwalu będzie Paweł "Guma" Gumola — lider kultowej Moskwy, jeden z bohaterów filmu "Moja Krew, Twoja Krew", od ponad czterech dekad związany z polską sceną punkową. W Jarocinie wystąpi z projektem Guma solo akt.

Oni także zawładną sceną w Jarocinie

Jarocińską sceną zawładnie również WaluśKraksaKryzys, który szturmem zdobył polską scenę alternatywną. Laureat Wielkopolskich Rytmów Młodych zaprezentuje materiał z nominowanej do Fryderyka i Paszportów Polityki 2026 płyty "Tematy i wariacje", a pod sceną z pewnością nie zabraknie mocnego pogo.

Swoją solową odsłonę objawi również Michał "DIMoN" Jastrzębski — współzałożyciel i wieloletni perkusista Lao Che. Jego projekt to taneczna alternatywa z punkową energią i miejskimi historiami zamkniętymi w albumie "Doskonale", pełnym wyjątkowych muzycznych gości, takich jak Artur Rojek, Katarzyna Nosowska, Adam Nowak, Michał Fox Król.

Nene Heroine przywiezie do Jarocina hipnotyzującą mieszankę improwizacji, emocji i nieprzewidywalności. Każdy koncert zespołu jest unikalnym doświadczeniem, balansującym pomiędzy transowością a muzycznym eksperymentem. Można doznać olśnienia wsłuchując się w przenoszące w inny wymiar kompozycje "Bowie" czy "Tokyo".

Fani cięższych brzmień również znajdą coś dla siebie. Subterfuge to progresywny metal łączący heavy, power i death metal z rozbudowaną oprawą sceniczną i konceptualnym podejściem do muzyki.

Wyjątkowy projekt przygotowali także Sigma x Snutki. "Uliczny Folklor" to specjalny program stworzony z myślą o Jarocin Festiwal 2026 - połączenie folkowej tradycji, punkowej energii i miejskiej wrażliwości, które idealnie wpisuje się w ducha festiwalu.

- To już przedostanie z festiwalowych ogłoszeń, które pokazuje że Jarocin zarówno jakościowo, ale i ilościowo stawia przede wszystkim na muzykę i to w pełni polską muzykę. Jest to też chyba najbardziej "jarocińskie" ogłoszenie, bo obok legend festiwalu w osobach Grabaża, Patyczaka, Gumy czy Variété, mamy tu laureata Rytmów, czyli Walusia, a także na wskroś lokalnych artystów Sigmę, folkowe Snutki czy Subterfuge z nieodległego Ostrowa Wlkp. Nene Heroine i Dimon dopełniają stawki, udowadniając, że Jarocin to festiwal, wszechstronny i niezamykający się na żadne, muzyczne zjawiska - mówi Michał Wiraszko, dyrektor artystyczny i współorganizator Jarocin Festiwal 2026.

Kiedy odbędzie się Jarocin Festiwal 2026?

Jarocin Festiwal 2026 odbędzie się w dniach 16-19 lipca 2026. Dotychczas ogłoszeni artyści i artystki: Houk Generation X (reaktywacja na jedyny koncert), Lech Janerka (ostatni koncert w Jarocinie), Voo Voo, Acid Drinkers, Dezerter, Frontside, Farben Lehre (40-lecie), Happysad (25-lecie), Closterkeller, Obywatelka K.L.Kasia Lins, Sztywny Pal Azji (40-lecie), The Bill (40-lecie), Leniwiec, Negatyw, Spięty, Zuta, Cafetrauma, The Cassino, Wojtek Szumański, Gold Rock Band, Stacja B., Père-Lachaise, Sensei Dżakba, Czemoo.

Projekty specjalne na Jarocin Festiwal 2026

Koncert specjalny "Moja krew, Twoja krew": Republika, Robert Gawliński, Tomek Lipiński, Wojciech Waglewski, Darek Malejonek, Paweł Gumola, Mateusz Pospieszalski, Krzysztof Zalewski, Mery Spolsky, Kasia Lins, Michał Wiraszko, Zuta, Hela Dys, Aleksander Zajdel, Szymon Jarmuła, Leszek Biolik (kierownik muzyczny).

Projekty specjalne przeglądu Wielkopolskie Rytmy Młodych:

"Kobiety Jarocina" – Renata Przemyk i goście

Sad Smiles grają "Nową Aleksandrię" zespołu Siekiera

Poznaliśmy także 20 półfinalistów Wielkopolskich Rytmów Młodych. Artyści wystąpią podczas koncertów półfinałowych, które odbędą się 18 i 19 maja 2026 roku w studiu TVP3 Poznań. Ich zwycięzcy zagrają w finale Wielkopolskich Rytmów Młodych już 16 lipca, podczas Jarocin Festiwal 2026. Lista półfinalistów:

barekprzestań

Fida

Hela Me Ry

Kamil Sucharski

kast.

Kuba Folwarczny

Kyoku

Lena Romul

Lia Sky

Meatballs

Michał do kości

Neustadt

Pretensje

Riverose

Stany pośrednie

Super Momenty

Vidana

VVydmy

.Wavs

Wilgoć

