Uczestnicy tegorocznego Jarocin Festiwal oraz Żywiec Męskie Granie będą mogli zobaczyć i usłyszeć specjalny projekt. "Moja krew, twoja krew", bo taki tytuł nosi, to pomysł, który wyrósł z buntu, poczucia wspólnoty i muzycznego fermentu lat 80..

"Moja krew, twoja krew". Co to za projekt?

To wyjątkowe wydarzenie przygotowano z okazji 40. rocznicy kultowego filmu "My Blood, Your Blood". Podczas festiwalu w Jarocinie, który odbył się w 1986 roku ekipa BBC nakręciła dokument "My Blood, Your Blood", nad Wisłą znany właśnie jako "Moja krew, Twoja krew". Reżyserem był Andrzeja Kostenko.

Film stał się symbolem polskiej sceny alternatywnej i przyczynił się do promocji polskiej muzyki na arenie międzynarodowej. Dokładnie cztery dekady później, w 2026 roku, na jednej scenie Jarocin Festiwal spotkają się dwa pokolenia artystów, które na nowo zinterpretują ścieżkę dźwiękową filmu "Moja krew, Twoja krew".

"Moja krew, twoja krew". Kiedy i gdzie koncerty?

Premiera projektu "Moja krew, twoja krew" odbędzie się 19 lipca 2026 roku na Jarocin Festiwal 2026. Kolejne przystanki wydarzenia będą miały miejsce w:

8 sierpnia 2026 – Męskie Granie Kraków

21 sierpnia 2026 – Męskie Granie Warszawa

"Moja krew, twoja krew". Ogłoszono listę wykonawców

Wiadomo już, kto wystąpi w projekcie "Moja krew, twoja krew". Podano nazwiska artystów, którzy pojawią się na scenie i w Jarocinie i na dwóch koncertach Męskiego Grania. To m.in.

Robert Gawliński

Tomek Lipiński

Wojciech Waglewski

Darek Malejonek

Paweł Gumola

Mateusz Pospieszalski

Krzysztof Zalewski (Jarocin Festiwal + 21.08 Męskie Granie Warszawa)

Mery Spolsky

Kasia Lins (tylko Jarocin Festiwal)

Michał Wiraszko

⁠Zuta

Hela Dys

Aleksander Zajdel

Szymon Jarmuła.

Wszyscy wspomniani artyści koncertów "Moja krew, Twoja krew" pojawią się na scenie w towarzystwie zespołu pod kierownictwem Leszka Biolika, m.in. basisty legendarnej Republiki. Koncert w Jarocinie uświetni specjalny udział niekwestionowanej ikony polskiej sceny muzycznej. Szczegóły podane zostaną dopiero w kwietniu.

Podczas koncertów usłyszymy piosenki z lat 80-tych w wykonaniu oryginalnych artystów z legendarnego filmu, w nieoczywistych międzypokoleniowych duetach z artystami młodszej generacji. To będzie bardzo dotkliwe przeżycie. Zarówno na poziomie artystycznym, jak i społecznym. Oto bohaterowie tamtych lat, staną ponownie na scenie, aby dać światu jakże potrzebny przekaz, który już raz wpłynął na rzeczywistość – mówi Michał Wiraszko, pomysłodawca, wokalista koncertów "Moja krew, Twoja krew" i dyrektor artystyczny jarocińskiego festiwalu.

Swoimi refleksjami dzieli się również Leszek Gnoiński, jeden z ambasadorów projektu: " Jeżdżąc do Jarocina i słuchając polskiego rocka czułem, że to coś wyjątkowego, że to muzyka mająca ogromne rażenie. Tamta rzeczywistość dodawała muzyce niesamowitej siły. Jedni drukowali bibułę i rzucali ulotki, inni budowali gitary i wzmacniacze, a na ich koncerty przychodziły tysiące młodych ludzi czujących podobnie. Byłem jednym z nich. Pękałem z dumy, gdy BBC zainteresowała się naszą muzyką i stworzyła ten wyjątkowy dokument".

"Moja krew, twoja krew". Gdzie kupić bilety?

Dotychczas ogłoszeni artyści i artystki Jarocin Festiwal 2026 to Houk Generation X (reaktywacja), Acid Drinkers, Dezerter, Farben Lehre, Happysad, Closterkeller, Kasia Lins, Sztywny Pal Azji, The Bill, Leniwiec, Negatyw, Spięty, Zuta, Cafetrauma, The Cassino, Wojtek Szumański.

