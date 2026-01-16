Jarocin Festiwal 2026. Kto jest dyrektorem artystycznym?

"Wraca nowe!" – pod takim przewrotnym hasłem Konsorcjum FMR, nowy organizator Jarocin Festiwal, ogłasza pierwszych artystów przyszłorocznej edycji. Kluczową rolę w kształtowaniu programu Jarocin Festiwal 2026 odgrywa Michał Wiraszko – muzyk, autor tekstów i doświadczony dyrektor artystyczny.

Artysta ten doskonale zna jarocińskie DNA. Był współtwórcą programu festiwalu w latach 2008–2010 oraz 2017–2018 – edycji wyróżniających się spójną wizją, odwagą programową i dialogiem między muzycznymi legendami a współczesnością. To właśnie on sprowadził do Jarocina m.in. Johnny’ego Rottena, wokalistę Sex Pistols, a także Editors czy Bad Brains. Jego powrót to gwarancja wyrazistego podejścia i przeciwwaga dla kopiowanych formatów festiwalowych.

Wraca nowe! Co to znaczy? Chcemy jeszcze bardziej podkreślić legendę festiwalu, jego wielopokoleniową tradycję i siłę. Dlaczego "wraca"? Bo mapa, format i miejsce Jarocin Festiwal pozostają bez zmian. Dlaczego nowe? Bo chcemy, aby Jarocin był festiwalem jeszcze bardziej otwartym na głosy ludzi i bieżące zjawiska artystyczne, festiwalem jeszcze bardziej zintegrowanym z Rytmami Młodych. Z pewnością program będzie nawiązywał do najlepszych jarocińskich tradycji i z pewnością nie zabraknie w nim tego, co świeże, ciekawe i aktualne. Wraca energia i młodość w legendarnym wydaniu – zapowiada Michał Wiraszko, dyrektor artystyczny Jarocin Festiwal 2026.

Jarocin Festiwal 2026. Kto wystąpi? LISTA

Pierwsi artyści Jarocin Festiwal 2026 już są znani. Kto wystąpi podczas Jarocin Festiwal 2026? Oto lista wykonawców:

Acid Drinkers

Dezerter

Farben Lehre

Happysad

Closterkeller

Kasia Lins

Wojtek Szumański

Leniwiec.

Dezerter będzie miał okazję świętować na jarocińskiej scenie 45-lecie. W 2026 roku swoje jubileusze na Maratońskiej obchodzić będą także Farben Lehre (40-lecie) i Happysad (25-lecie). Leniwiec zabierze festiwalową publiczność w podróż przez całą dyskografię, eksponując przy tym świeżo wydany album "Świat nie jest gotowy na Polskę", natomiast Kasia Lins przyjedzie do Jarocina z projektem "Obywatelka K.L", który jest hołdem dla Grzegorza Ciechowskiego i Republiki.

Jarocin Festiwal 2026. Kiedy się odbędzie? Gdzie kupić bilety?

Jarocin Festiwal 2026 odbędzie się w dniach 16–19 lipca 2026 roku. Szczegóły i bilety dostępne są na stronie jarocinfestiwal.pl. Organizatorzy pamiętali również o lokalnej społeczności – mieszkanki i mieszkańcy Jarocina będą mogli skorzystać z 20-procentowej zniżki.