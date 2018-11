30 listopada br. ukaże się reedycja kultowej płyty Pezeta, zatytułowanej "Muzyka rozrywkowa".

Tak o materiale mówi sam Pezet:

- Muzyka Rozrywkowa to dla mnie bardzo ważna płyta. To moja pierwsza świadoma i ryzykowna zmiana stylistyki, odkupiona wiecznym narzekaniem ortodoksów. Z perspektywy czasu bardzo lubię tę płytę, dobrze wspominam pracę nad nią, chociaż nie przepadam za okresem w moim życiu, który ta płyta opisuje. To był bardzo imprezowych czas. Wielu zarzucało mi to, że treść tego albumu jest bezrefleksyjna i nawet przez chwilę im uwierzyłem, ale nie jest tak. Słyszę to szczególnie dobrze właśnie teraz po latach… Co poza tym? To świetna jak tamten czas produkcja Szoguna. Bardzo udana warstwa muzyczna w której czerpał trochę z southowego rapu, ale nie wyszło z tego totalne xero, wyszło za to coś super. Do tego jeden z najlepszych beatów Kociołka. Nic dodać, nic ująć.

Reedycja zawiera drugą płytę z trzynastoma remixami autorstwa: Sempu, Tasty Beatz, L PRO, Szoguna i PLN.BEΔTZ. Gościnne zwrotki dograli: Wuzet, Flint i Żaru (ParExcellence).

„Muzyka rozrywkowa” ukazała się w październiku 2007 r. Album dotarł do piątego miejsca listy OLiS. Zdobył również nominację do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyka w kategorii Album Roku HIP-HOP/R’N’B.