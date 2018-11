CZORNY PIŌNTEK zaczynamy już w czwartek - napisali na swych stronach organizatorzy festiwalu Tauron Nowa Muzyka.

Robotyczni wizjonerzy z Düsseldorfu w Katowicach. Kraftwerk otwiera program przyszłorocznej 14. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Już 21 czerwca będziemy mieli okazję obcować z muzyczną wizją przyszłości, która stała się teraźniejszością. To oni zainspirowali Aphex Twina, Davida Bowie, Depeche Mode, Daft Punk, New Order i tysiące innych artystów. Wciąż pozostają niezwykle aktualni. Ostatni album Kraftwerk – „3-D The Catalogue” – został w styczniu uhonorowany statuetką Grammy. Dzięki połączeniu muzyki, performance’u i technologii występy Kraftwerk na żywo to multimedialne dzieło sztuki.

Zespół rozpoczął działalność w 1970 roku z inicjatywy Ralfa Hüttera i Floriana Schneidera. Wspólnie założyli studio Kling Klang w Düsseldorfie, gdzie stworzyli niepowtarzalną estetykę Kraftwerk (pol. Elektrownia). Zafascynowani futuryzmem i ekspresjonizmem oraz rozwojem technologicznym, rozpoczęli eksperymenty z robotyką i elektroniką. Nowatorskie podejście przyniosło im międzynarodową sławę. W latach 70. i 80. Kraftwerk stworzyli ścieżkę dźwiękową do ery cyfrowej, która miała dopiero nadejść. Pod koniec drugiej dekady XXI wieku ich muzyka wciąż brzmi niezwykle świeżo i pozostaje aktualna. Wystarczy rzucić okiem na tytuły takich utworów, jak „Autobahn”, „Computer Love”, „Europe Endless”, „Metropolis” i „Pocket Calculator”.

Kompozycje zespołu wykorzystują syntetyczne głosy, generowane komputerowo rytmy i melodie oraz innowacyjne technologie brzmieniowe. Muzyka grupy wywarła ogromny wpływ na współczesną scenę. Kraftwerk samoistnie stworzyli gatunek electro, inspirując przy okazji twórców techno, hiphopu, synthpopu. Pod silnym wpływem Kraftwerk tworzyli Aphex Twin, David Bowie, Depeche Mode, Daft Punk, New Order, The Belleville Three (Juan Atkins, Derrick May i Kevin Saunderson) i tysiące innych artystów. Muzykę Niemców samplowali Afrika Bambataa, Jay-Z, Kanye West, a nawet Coldplay.

Koncerty Kraftwerk łączą muzykę oraz performance i są określane jako „Gesamtkunstwerk” – totalne dzieło sztuki. Latem 1981 roku podczas „karnawału Solidarności”, Kraftwerk dwukrotnie wystąpili w katowickim Spodku. Tamte koncerty przeszły do historii nie tylko z powodów politycznych.

Uwspółcześnione wersje koncertowe klasycznych utworów grupy zachowują czar oryginałów, a najnowsze dźwiękowe technologie tylko dodają im blasku. Po retrospektywnej serii koncertów 3-D w nowojorskim MoMA (Museum of Modern Art.) w 2012 roku, Kraftwerk zagrali w takich ikonicznych miejscach, jak Tate Modern Turbine Hall w Londynie, Akasaka Blitz w Tokyo, Opera House w Sydney, Walt Disney Concert Hall w Los Angeles, Fondation Louis Vuitton w Paryżu, Neue National Galerie w Berlinie i Muzeum Guggenheima w Bilbao. Teraz zapraszamy na spotkanie z Ralfem Hütterem i jego kolegami 21 czerwca w katowickiej Strefie Kultury podczas koncertu Kraftwerk w trakcie 14. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice!

To dopiero początek odsłaniania programu Tauron Nowa Muzyka Katowice 2019. Między

20 a 22 czerwca katowicką Strefę Kultury znów opanują najświeższe i najbardziej intrygujące dźwięki z całego świata. Tauron Nowa Muzyka Katowice to jeden z najbardziej cenionych festiwali muzycznych w Europie, a jego status potwierdza co roku fascynujący program artystyczny i niebanalna lokalizacja w sercu Śląska. Warto odwiedzić go ponownie. Więcej informacji na stronie Festiwalu.

Tauron Nowa Muzyka Katowice

20.06 – 22.06.2019

Karnet 3-dniowy (20.06 – 22.06.2019)

Okresy sprzedaży:

styczeń / luty* – 31.03.2019: 309 zł

01.04.2019 – 08.05.2019: 349 zł

09.05.2019 – 20.06.2019: 389 zł

Karnet 2-dniowy (21.06 – 22.06.2019)

Okresy sprzedaży:

22-23.11.2018 (pula promocyjna CZORNY PIŌNTEK): 199 zł

24.11.2018 (lub po wyczerpaniu puli CZORNY PIŌNTEK) – 31.01.2019: 229 zł

01.02.2019 – 31.03.2019: 269 zł

01.04.2019 – 08.05.2019: 299 zł

09.05.2019 – 21.06.2019: 329 zł

Bilet 1-dniowy (21.06 lub 22.06.2019)

Okresy sprzedaży:

styczeń / luty* – 31.03.2019: 179 zł

01.04.2019 – 14.06.2019: 199 zł

15.06.2019 – 22.06.2019: 229 zł

UWAGA! Ceny obowiązują w podanych przedziałach czasowych LUB do wyczerpania puli.