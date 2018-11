Niemożliwe stało się możliwe. Pierwszy raz Polska wygrała Eurowizję i jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Totalnie się tego nie spodziewałam. Dałyśmy z siebie z tancerkami sto procent. Myślę, że występ się Wam spodobał, skoro oddaliście na mnie około dwa miliony głosów. Jestem Wam z całego serca wdzięczna. Dziękuję Polsce, dziękuję całej Europie za każdy głos. Dziękuję też Telewizji Polskiej za zaufanie.

Roksana Węgiel reprezentowała Polskę w konkursie Eurowizji Junior 2018 z piosenką „Anyone I Want To Be”. Wokalistka pokonała reprezentantów z 19 innych państw. Nasz kraj zatriumfował po raz pierwszy w konkursie. Finał Eurowizji Junior 2018 odbył się w Mińsku.

Teledysk do „Anyone I Want To Be” ma już prawie 2,5 miliona odsłon. Natomiast eurowizyjny występ artystki w niecałą dobę zdobył 1 200 000 wyświetleń. Występ Roksany trafił też na pierwszą pozycję karty Na Czasie w YouTube. Autorami słów do piosenki są Lanberry i Patryk Kumór.