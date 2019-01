– Jazz to dla mnie muzyka, która otwiera nowe horyzonty, a także daje wolność tworzenia i inspirowania się nawzajem. Są w niej wszystkie emocje, które towarzyszą każdemu z nas. Jest radość, szaleństwo, miłość, zaduma, wzruszenie a czasem też smutek. Jazz jest jak życie – pełen niespodzianek. Podczas mojej pięcioodcinkowej audycji w radiowej Trójce chce się z Wam podzielić muzycznymi perełkami, które odnajduję na sklepowych półkach z winylami podczas tras koncertowych w różnych częściach świata – mówi Wojtek Mazolewski.

Muzyk w ubiegłym, udanym dla siebie roku (płyta Wojtek Mazolewski Quintet „Polka: Worldwide Deluxe Edition” trafiła do grona 5 najlepszych albumów roku 2018 według prestiżowego czasopisma „Downbeat”) był jednym z jurorów muzycznego konkursu radiowej Trójki „Start NaGranie”, a rok zakończył koncertem 30 grudnia w Muzycznym Studiu im. Agnieszki Osieckiej z programem dedykowanym Krzysztofowi Komedzie.

– Wojtek to artysta wybitnie Trójkowy. Nie policzę wszystkich koncertów, które zagrał na Myśliwieckiej 3/5/7. Nigdy też nie odmawia na zaproszenia do audycji i zawsze z chęcią bierze udział w naszych akcjach charytatywnych (ze swoim kwintetem nagrał m.in. jazzową wersję kolędy „Bóg się rodzi” na składankę „Święta bez granic 2014”). Jest świetnym, nie tylko muzycznym erudytą. Dla Trójki to ogromne wyróżnienie, że zgodził się przyjąć nasze zaproszenie i – na kilka tygodni – zamieni się w dziennikarza i didżeja – mówi Piotr Metz, szef muzyczny Programu 3 Polskiego Radia.

Pierwszy z odcinków audycji „Jazz fajny jest” na antenie Programu 3 Polskiego Radia w najbliższy piątek 4 stycznia o godz. 22.05.