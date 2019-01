Trzykrotni laureaci Grammy oraz artyści licznych przebojów – Maroon 5 – uświetnią swoim występem tegoroczny finał Super Bowl.

W tym roku finał odbywa się 3 lutego w Atlancie. Obok Maroon 5, na scenie pojawią się Travis Scott oraz Big Boi. W ubiegłych latach podczas Super Bowl wystąpiły takie gwiazdy jak Lady Gaga, Madonna, Nicki Minaj, U2, Paul McCartney, The Rolling Stones, Justin Timberlake, Katy Perry, Bruno Mars i wielu, wielu innych. Super Bowl to wielkie telewizyjne widowisko, które co roku przyciąga kilkadziesiąt milionów widzów.

Przypominamy, że Maroon 5 w tym roku zaprezentują się na żywo w Polsce. W roli supportu wystąpi Sigrid. Travis Scott jest zaś jednym haedlinerów Opener Festivalu 2019.