Andrzej Mrozek – autor tekstów, kompozytor i wokalista. Tworzy szeroko pojętą muzykę elektroniczną z wpływami soulu i R&B. Pod koniec 2018 roku ukazało się jego debiutanckie wydawnictwo „Międzysmak EP”, za produkcję którego odpowiada Duit. Artyści połączyli swoje doświadczenia i stworzyli przemyślaną, dojrzałą i bardzo emocjonalną EPkę. Pierwszym singlem promującym wydawnictwo był utwór „Kosmos” z teledyskiem wyreżyserowanym przez Łukasza Zabłockiego, mającego na koncie videoclipy m.in. dla Natalii Nykiel, Kamp czy Otsochodzi. Za oprawę wizualną projektu odpowiedzialny jest jeden z najlepszych europejskich fotografów Jacek Kołodziejski.

Jesienią Andrzej zagrał swoją pierwszą trasę koncertową supportując Natalię Nykiel podczas trasy V Tour.

Andrzej Mrozek o sobie:

Można powiedzieć, że zacząłem „zajmować się muzyką” już kiedy byłem bardzo mały. Z perspektywy czasu, myślę że już wtedy, instynktownie jak na dziecko przystało, szukałem prawdy w wyrażaniu siebie poprzez pisanie tekstów, wydawanie dźwięków i składanie ich w pierwsze piosenki. Z czasem uświadomiłem sobie to poszukiwanie i odkryłem, że nic poza występowaniem na scenie nie daje mi takiego poczucia bliskości prawdy. Język jest niedoskonały, niemożliwe jest wyrażenie zebranych w nas emocji poprzez ustalone odgórnie słowa. Mówi się, że poezja jest językiem totalnym, dla mnie tym językiem jest piosenka, to ona pozwala mi najlepiej wyrazić to co jest we mnie, co tłumaczy dość dobrze moje długotrwałe dążenie do zostania muzykiem, artystą. Poszedłem do szkoły muzycznej, po drodze współtworząc parę zespołów rockowych, aby w końcu otworzyć się na inne gatunki, co doprowadziło mnie tutaj.