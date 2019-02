Rodzeństwo Sienkiewiczów śpiewa o życiu chwilą, próbach cieszenia się tym, co mamy, o ucieczce od konsumpcjonizmu i świata przesyconego pogonią za sukcesem, skłaniają słuchaczy do namysłu i nie pozostawiają obojętnym. "Niemożliwe" to album głęboko poruszający zarówno słowami, jak i muzyką. Jeszcze zanim wydali debiutancką płytę osiągnęli spory sukces wyprzedając połowę koncertów podczas jesiennej trasy, a ich singiel "Dziś późno pójdę spać" został odtworzony ponad 5 milionów razy w serwisie YouTube.

Pod koniec lutego zespół wyruszy w trasę promującą album "niemożliwe". Kwiat Jabłoni szykuje niespodzianki i już nie może doczekać się kolejnego spotkania ze słuchaczami.

27 LUTEGO - WROCŁAW - STARY KLASZTOR

28 LUTEGO - ZIELONA GÓRA - KAWON

02 MARCA - BYDGOSZCZ - ESTRADA STAGEBAR

08 MARCA - ZABRZE - CK WIATRAK

15 MARCA - LUBLIN - DOM KULTURY

17 MARCA - WARSZAWA - NIEBO

22 MARCA - BIAŁYSTOK - ZMIANA KLIMATU

28 MARCA - OLSZTYN - NOWY ANDERGRANT

29 MARCA - WILNO - DOM KULTURY POLSKIEJ

03 KWIETNIA - ŁÓDŹ - SCENOGRAFIA

04 KWIETNIA - RZESZÓW - LUKR

05 KWIETNIA - KRAKÓW - KLUB STUDIO

13 KWIETNIA - SZCZECIN - KOLUMBA 4

14 KWIETNIA - TORUŃ - LIZARD KING

24 KWIETNIA - GDAŃSK - PARLAMENT

25-27 KWIETNIA - POZNAŃ - ENEA SPRING BREAK FESTIVAL