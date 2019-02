Dziś w sieci pojawiło się oświadczenie wydane wspólnie przez Małgorzatę Ostrowską i Grzegorza Stróżniaka. Wydaje się ono kończyć waśnie i konflikty, które od lat dzieliły muzyków, którzy przez lata razem współtworzyli formację Lombard. Z początku miało być ono odpowiedzią na pogłoski o trwającej wojnie, która miała się przenieść do sądu. Kiedy strony siadły ze sobą do stołu, udało się ustalić więcej, niż ktokolwiek z fanów Lombardu mógł jeszcze niedawno podejrzewać. Przeczytajcie sami.

O Ś W I A D C Z E N I E

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami w mediach o toczącym się procesie z powództwa Małgorzaty Ostrowskiej - byłej wokalistki zespołu Lombard i autorki tekstów do 21 z ponad 100 utworów z repertuaru zespołu, przeciw Grzegorzowi Stróżniakowi, liderowi, wokaliście, klawiszowcowi i kompozytorowi zespołu Lombard, informujemy iż proces ten ma charakter techniczny i dotyczy jedynie przywrócenia wyłączonych w 2009 r. przez Grzegorza Stróżniaka części praw autorskich do tych 21 utworów spod Zarządu ZAiKS. Utwory te należą do repertuaru zespołu Lombard. Wszelkie doniesienia medialne jakoby proces ten miał inny charakter, tym bardziej polityczny, są nieprawdziwe i niepotrzebnie nakręcają spiralę złych emocji wokół artystów. Strony zapewniają o wzajemnym szacunku do swoich poglądów i światopoglądu.

Mając na uwadze ogromne znaczenie dorobku artystycznego zespołu Lombard dla polskiej muzyki rozrywkowej, informujemy, że Małgorzata Ostrowska i Grzegorz Stróżniak w obecności Marty Cugier – wokalistki i współmenadżerki zespołu Lombard, Macieja Durczaka menadżera Małgorzaty Ostrowskiej oraz adw. Zbigniewa Krugera i r. pr. Konrada Kacprzaka, postanowili metodą małych kroków spróbować umocnić wzajemne zaufanie i ustalić zbiór reguł, którymi będą się kierować w prowadzonych przez siebie odrębnych działalnościach artystycznych. Strony zgodnie akceptują swoje artystyczne drogi i życzą sobie jak najlepiej. Małgorzata Ostrowska, która była wokalistką zespołu Lombard w latach 1981-1996, w 1999 roku ostatecznie odeszła z zespołu i od tego czasu prowadzi działalność solową pod własnym nazwiskiem. Grzegorz Stróżniak kontynuuje działalność jako zespół Lombard od 1981 roku, od 1999 r. z wokalistką Martą Cugier i towarzyszącymi im muzykami. Artyści piszą już dwie oddzielne karty historii, choć wspólnym źródłem na zawsze pozostanie zespół Lombard.

W związku z wystąpieniem okoliczności umożliwiających znalezienie drogi do zakończenia wieloletniego sporu w sposób polubowny, strony postanowiły rozpocząć rozmowy, aby sobie wszystkie wątpliwości wyjaśnić i zrozumieć się wzajemnie z szacunku do przeszłości i wspólnych dokonań oraz dla dobra muzyki, która stoi na pierwszym miejscu.

Zwracamy się z prośbą do mediów, fanów Małgorzaty Ostrowskiej, fanów zespołu Lombard, aby w poszanowaniu artystycznego dorobku obu stron i artystycznych wyborów, zaprzestali podsycać żar konfliktu, który, dzięki ogromnym staraniom, ma szansę się zakończyć.

Małgorzata Ostrowska

Maciej Durczak

r. pr. Konrad Kacprzak

Grzegorz Stróżniak

Marta Cugier