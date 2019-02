Love song w stylu Pro8l3m, hip-hop z "Ślepnąc od świateł" w klimacie Lany Del Rey. Takie opisy pod nowym klipem Oskara i Steeza chyba najlepiej oddają to, co duet pokazuje w "Interpolu". To pierwszy singiel z ich albumu "Widmo" - premiera 1 marca.

W porównaniu do poprzednich rapsów Pro8l3m ich nowy kawałek to ciepły numer na wakacje. Są w "Interpolu" mocne słowa, przekleństwa, ale na pewno jest łagodniej niż wcześniej. Do tej pory ich bezkompromisowość, bezpośredniość w tekstach bardzo mi się podobała, szczególnie na żywo.

"Interpol" nie od razu zaskakuje w głowie, ale prawda jest taka, że zyskuje z każdym przesłuchaniem. Zresztą dla mnie to historia miłosna: "Ja i ty i koralowe atole nie powiem nikomu, nie że zapomniałem, tylko to pie**olę/ Spotkajmy się o ósmej pod lombardem/ Będę śpiewał piosenki, których puenty są czarne/ (...) Sprzedamy wszystko co mamy/ Ja opie**olę staż, a ty skasuj Instagramy/ Je**ć plany mam skitrany wielki diamentowy kamyk/ A dla ciebie lewy paszport, to wystarczy na Bahamy".

Wciąga też klip. Zmontowany z ujęć z VHS (choć chyba nie wszystkich) miesza symbole przepychu z zatraceniem i pojedynczymi wstawkami z panami z Pro8l3m. Są damy z siatkami z zakupami od Prady, Charlie Sheen, pościgi policyjne, tańce, topless, cygara, motorówki, Ferrari, Oscary, leje się szampan, duuużo złota i dolarów - wszystko od czego można oszaleć.

Najciekawsza w tym wszystkim może okazać się akcja przedpremierowego odsłuchu płyty "Widmo". Chętni będą mogli zrobić to dzięki multimedialnej instalacji Outpost. Można się zapisać na ich stronie na FB. Lokalizacja cyfrowej dystopii: 52°15'44.3"N 21°04'01.4"E. Podpowiadam, że to w Warszawie.

A jak już posłuchacie "instalacji" to wybierzcie się na Pro8l3m na żywo. Startują z trasą na początku marca, kilka koncertów jest już wyprzedanych.