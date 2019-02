Mark Hollis zasłynął jako wokalista zespołu Talk Talk, cieszącego się ogromną popularnością przez dekadę swej działalności, począwszy od roku 1981.

Kapela wylansowała takie hity, jak "Such a Shame", "It's My Life", "Living in Another World" czy "Life's What You Make It".

Przyczyna śmierci Marka Hollisa pozostaje nieznana.