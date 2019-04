Muzyk jest najwyraźniej zachwycony tym, co zaprezentowała niemiecka formacja rockowa. Tak wyraził swe zdanie w mediach społecznościowych.

Jest 5 rano. Wylądowałem w Europie i nadal jest tu zajebiście zimno. Nie zmienia to faktu, że moje serce jest przepełnione radością. Dobrze, że pierwszą rzeczą jaką zobaczyłem po powrocie jest genialany, nowy teledysk Rammstein do numeru Deutschland. To jeden z nielicznych zespołów, które obserwowałem od zawsze. To też jeden z moich największych problemów ze sceną – wydaje się muzykę, filmy i książki. Ale tylko nieliczne z nich stają się ponadczasowym przesłaniem. Cała reszta to tylko czasowa rozrywka, szybko grzebana i zapominana.

Nowa płyta zespołu Rammstein trafi do sprzedaży 17 maja.