Informacje o planowanym koncercie wyciekały do mediów już wcześniej, ale teraz mamy potwierdzenie. 17 lipca 2020 roku zespół Rammstein przyjedzie do Warszawy, by zagrać koncert na PGE Narodowym.

Bilety do sprzedaży trafią niebawem, warto przypomnieć, że grupa pojawi się też w Polsce 24 lipca, by wystąpić na Stadionie Śląskim.

Zespół przyjedzie do naszego kraju, by promować wydany wiosną album "Rammstein", który jest siódmą pozycją w dyskografii niemieckiej formacji.