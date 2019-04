Od wczoraj w Polsce trwa strajk nauczycieli. Głosy poparcia słychać z różnych stron, m.in. od Dawida Podsiadło.

Oto, co napisał on w poniedziałek na swoim Facebooku:

Mam 25 lat.

Chodziłem do żłobka, przedszkola, zerówki, potem skończyłem podstawówkę, gimnazjum i w końcu szkołę średnią.

Prosta matematyka pokazuje, że przez ponad połowę mojego dotychczasowego życia przez 5 dni w tygodniu spędzałem większość dnia pod opieką nauczycieli w klasach i szkołach, które zaraz po moim rodzinnym domu były dla mnie najważniejszym miejscem, w którym zdobywałem wiedzę o życiu.

To dzięki ludziom, których spotkałem w szkole w dużej mierze zawdzięczam swoją życiową drogę i jej kształt.

Jak ktoś mnie dobrze zna to wie, że dla mnie nauczyciel od zawsze był superbohaterem.

Dlatego, gdy pytają mnie czy wspieram nauczycieli, to odpowiadam - całym sercem