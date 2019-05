Alvaro Soler mówi tak:

Na reedycji „Mar De Colores”, poza utworami z podstawowej wersji, znajdą się trzy nowe utwory: niezwykle osobisty „Taro”, taneczny „Loca” i wspomniana wcześniej „La Libertad”.

Alvaro Soler na całym świecie sprzedał ponad milion albumów. 15 mln osób obserwuje go na Spotify, a ponad 2,5 mln śledzi na bieżąco kanał artysty na YouTube. Pierwsze wydanie „Mar De Colores” ukazało się we wrześniu 2018 i trafiło do Top 10 sprzedaży w ponad dziesięciu krajach. W maju 2019 fani mają możliwość zakupu reedycji z trzema nowymi utworami.

Alvaro Soler „Mar De Colores” (reedycja) – lista utworów:

1) La Libertad

2) Loca

3) La Cintura

4) Histerico

5) Te Quiero Lento

6) Ella

7) Puebla

8) Au Au Au

9) Fuego

10) Veneno

11) Bonita

12) No Te Vayas

13) Niño Perdido

14) Taro

Bonus Tracks:

15) Yo Contigo, Tu Conmigo

16) La Cintura (feat. Flo Rida & TINI) Remix

17) Let It All Go

18) Lo Mismo

Przypominamy, że już wkrótce Alvaro Soler wystąpi w Polsce: 17 maja w Poznaniu (koncert wyprzedany), a dzień później w Warszawie.