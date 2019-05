Do projektu mogły się zgłaszać publiczne i niepubliczne: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz wyższe uczelnie.

W tej edycji projektu „Zbieraj z klasą” uczestniczyło ponad 1000 placówek oświatowych z całej Polski. W okresie od września 2018 r. do marca br. ich przedstawiciele zebrali łącznie 25 470 kg baterii oraz 107 678 kg zużytego sprzętu.

Wydarzenie prowadzili ambasadorzy akcji: wokalista Mariusz Totoszko oraz założycielka portalu „Najlepsze dla dzieci” Justyna Tomańska.

Na scenie wystąpiły gwiazdy młodego pokolenia: Saszan, Michał Szczygieł, Diana Ciecierska, Filip Lato i Jula. Jak się okazało, każdy z nich dba o naszą planetę i przekazał najmłodszym uczestnikom, jak w łatwy sposób sprawić żeby śmieci było mniej.

Diana Ciecierska to półfinalistka tegorocznej edycji „The Voice of Poland” oraz półfinalistka „Mam talent!”, laureatka wielu prestiżowych międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów wokalnych, zdobywczyni nagrody Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Debiuty, reprezentantka Polski na Międzynarodowym Festiwalu „Razem we wspólnej Europie” w Monachium. „Żyj z tym sam” to pierwszy singiel artystki, który doskonale radzi sobie w ogólnopolskich radiach.