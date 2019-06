„Press” to następca platynowego hitu „Please Me”, drugiej kolaboracji Cardi z Bruno Marsem. Klip do piosenki zgromadził już ponad 209 milionów wyświetleń na YouTube i został odtworzony w serwisie Spotify ponad 141 milionów razy. “Please Me”, wyprodukowany przez Bruno Marsa i The Stereotypes ukazał się zaledwie kilka dni po tym, jak Cardi B otrzymała Grammy za “Najlepszy Rapowy Album” (potrójnie platynowy „Invasion Of Provact”), przechodząc do historii jako pierwsza solowa artystka, która wygrała w tej prestiżowej kategorii. Cardi i Bruno współpracowali po raz pierwszy przy swoim poczwórnie platynowym hicie „Finesse (Remix)”, którego klip zgromadził ponad 583 miliony wyświetleń od swojej premiery w styczniu 2018.