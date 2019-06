Nowy teledysk to zapowiedź płyty "Madame X". Teledysk zaczyna się od cytatu z Joanny d'Arc i do niego nawiązuje.

W klipie zobaczymy Mykki Blanco, amerykańskiego rapera. Jak zwykle w przypadku Madonny klip robi ogromne wrażenie. jego reżyserem jest Emmanuel Adjei, znany nie tylko z muzycznych wideo, ale i reklam kręconych dla takich marek, jak np. Boss.

Nowa płyta Madonny budzi mieszane uczucia. Dla gwiazdy będzie to krążek typu "To be or not to be". Stało się tak także dlatego, że na gwiazdę spadły gromy za katastrofalny koncert podczas konkursu Eurowizji w Tel Awiwie.

Płyta trafi do sprzedaży 14 czerwca. Będzie to już czternasty studyjny album piosenkarki. Poprzednia płyta trafiła do sprzedaży 2015 roku i - mimo ogromnej maszyny promocyjnej - nie spełniła pokładanych w niej oczekiwań. Stąd też wiele głosów, że jeśli tym razem się nie uda Madonna będzie musiała zająć miejsce wśród tych gwiazd, które zamiast proponować coś nowego, jeżdżą w kółko po świecie odcinając kupony.