Marszałek woj. zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz (PO) napisał w piątek na swoim profilu facebookowym, że ma "dobre wieści dla fanów Pol'and'Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą", bo zadecydował "o uruchomieniu dodatkowych pociągów, które dowiozą uczestników z Pomorza Zachodniego".

"Będą to pociągi relacji Koszalin – Kostrzyn i powrotny Kostrzyn – Kołobrzeg. Dodatkowo cztery pary pociągów na stałej trasie Szczecin Główny – Kostrzyn zostaną wzmocnione, a w dniach festiwalu uruchomione będą dwie pary dodatkowych pociągów na trasie Szczecin Gł. - Kostrzyn - Szczecin Gł." - napisał marszałek Geblewicz.

W organizację przewozów na festiwal zaangażował się również marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk (PO). - Pociągi z Pomorza pojadą na Pol'and'Rock Festival 2019. Chcemy by uczestnicy festiwalu dotarli bezpiecznie na miejsce - poinformował na swoim profilu na Facebooku. Dodał, że w ten sposób samorząd województwa pomorskiego odpowiada na apel Jerzego Owsiaka i marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Polak.

"Specjalne pociągi to też podziękowanie dla tysięcy wolontariuszy, którzy co roku aktywnie działają w ramach WOŚP. Współpracuję obecnie w tej sprawie z marszałkami województw: kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Trwają jeszcze rozmowy doprecyzowujące ilość pociągów, oraz trasy ich przejazdu. O szczegółach będziemy więc informować niebawem" - czytamy w poście opublikowanym w piątek po południu.

Marszałek Polak w czwartek wystąpiła do prezesa spółki Przewozy Regionalne o zmianę decyzji ws. organizacji dodatkowych pociągów na festiwal. Przekonywała, że w przeciwnym razie może dojść "do chaosu komunikacyjnego". "Znacząco większe obłożenia pociągów planowych w całym kraju podczas trwania tej imprezy, przy braku reakcji przewoźników wykonujących zadania w ramach Ustawy o transporcie publicznym, może doprowadzić do chaosu komunikacyjnego, który odbije się szerokim echem nie tylko w Polsce" – napisała Polak w piśmie, które udostępniła mediom.

Pod koniec maja br. o rezygnacji Przewozów Regionalnych z organizacji dodatkowych pociągów na festiwal w Kostrzynie poinformowała Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wskazując, że taka sytuacja zdarza się po raz pierwszy od 25 lat. Przedstawiciele Fundacji określili decyzję krajowego przewoźnika jako "kompletnie niezrozumiałą".

"Spółka odmówiła wykonania usługi, co w naszym przekonaniu jest rażącym złamaniem prawa młodych Polaków do bezpiecznego przyjazdu i wyjazdu pociągami na tak duże i ważne dla wielu z nich wydarzenie. To także jest jeden z kluczowych elementów budowania bezpieczeństwa Festiwalu" – napisał wtedy prezes WOŚP Jerzy Owsiak. Według WOŚP dodatkowe pociągi na festiwal przynosiły Przewozom Regionalnym zyski.

Rzecznik Przewozów Regionalnych Dominik Lebda informował, że realizacja dodatkowej oferty komercyjnych połączeń kolejowych musicREGIO na Pol’And’Rock Festiwal w 2018 r. przyniosła spółce niecałe 2 mln zł przychodów, co po uwzględnieniu kosztów napraw taboru przeznaczonego do tych połączeń, koniecznych z uwagi na poważne usterki i dewastację zamknęło się stratą rzędu 1 mln zł.

W piątek Owsiak poinformował o skierowaniu skargi na decyzję Przewozów Regionalnych. "Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy skierowała do prezesa zarządu Przewozów Regionalnych sp. z o. o. Krzysztofa Zgorzelskiego skargę na decyzję o odmowie zadysponowania dodatkowych pociągów dla uczestników Pol’and’Rock Festival" - napisał Owsiak na swoim profilu facebookowym.

Jak dodał: "w pierwszej kolejności wyraziliśmy ogromne zdumienie odmowną decyzją Spółki, w szczególności przy uwzględnieniu rozbieżności między uzasadnieniem, jakie zostało przedstawione pisemnie Fundacji, a informacjami publikowanymi w okresie wcześniejszym na temat strategii rozwojowej Spółki".

Pol'and'Rock Festival to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Przez wiele lat był znany pod nazwą Przystanek Woodstock. Jego 25. edycja odbędzie się 1-3 sierpnia 2019 r. w Kostrzynie nad Odrą. Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób chce podziękować młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP.