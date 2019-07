Na kompilacji znajdziemy 50 piosenek Billy'ego Gibbonsa, Dusty'ego Hilla i Franka Bearda, które wybrano z całej kariery ZZ Top. Od 16 sierpnia dostępna będzie wersja 3 CD, 5 LP a już dziś w sprzedaży jest wersja 1 CD z 18 utworami, a także wersja digitalna.

Trzypłytowe wydanie "Goin' 50" to starannie wyselekcjonowane kompozycje ZZ Top, przedstawiające zespół zarówno we wczesnych, mocno bluesowych czasach, nieco późniejszych bluesowo-rockowych, kiedy trio stało się już bardzo znane w USA, z lat 80., gdy Billy, Frank i Dusty stali się światowymi gwiazdami za sprawą złagodzenia brzmienia i zmiany stylistyki na bliską ówczesnemu mainstreamowi.

Reprezentowany jest każdy z 15 albumów kapeli. Poza tym w zestawie mamy dwie dodatkowe piosenki - "Salt Lick" oraz "Miller's Farm", które zarejestrowane zostały w 1969 roku, czyli niemal w samych początkach ZZ Top.

Dysk pierwszy to między innymi hity z lat 70. oraz wczesnych 80. - "La Grange", "Tush", "Cheap Sunglasses", "I'm Bad, I'm Nationwide", "Pearl Necklace".

Na drugim znajdziemy przykładowo superhity "Gimme All Your Lovin'", "Legs", "Sleeping Bag", "Stages", "Rough Boy", "Velcro Fly".

Trzecia płyta jest zbiorem nagrań z lat 1992-2016, czyli okresu, w którym ZZ Top powrócili do bardziej bluesowego grania. Mamy tu, chociażby "Pincushion", "What's Up With That", "Rhythmeen", "I Gotsta Get Paid". Dodatkiem do tej płyty są dwa nagrania live z ostatniego wydawnictwa koncertowego tria ("Live Greatest Hits From Around The World" z 2016 roku) , "Waitin' For The Bus" oraz "Jesus Just eft Chicago".