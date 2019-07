Efektem jest debiutancki album zespołu zatytułowany „The Old Man’s Mind”, za sprawą którego wyruszymy w nostalgiczną podróż w głąb niezapomnianej muzyki retro, chwytliwych tekstów i wyrazistego, nieco „przydymionego” wokalu, nadającego każdej piosence flow rodem z Dzikiego Zachodu.

Polski rynek muzyczny od lat wypełniają znane brzmienia muzyki alternatywnej, pop, rock czy neofolk. Na horyzoncie pojawia się jednak nowa fala w postaci duetu SLOW’MO, którego charakterystyczny styl wypełni dotychczasową pustkę w sercu wielbicieli subtelnych, klimatycznych kawałków. 22 czerwca 2019r. ukazał się debiutancki album pt. „The Old Man’s Mind”. Praca nad albumem trwała niemal dwa lata, a jej efekty można usłyszeć na platformach muzycznych: Spotify, Tidal, Apple Music, Soundclud oraz Youtube.

SLOW’MO tworzą dwaj przyjaciele z dzieciństwa – Karol Suska i Jasiek Grączyński, którzy w swoich utworach łączą różne style. Pierwsza płyta zespołu zawiera sześć wyjątkowych piosenek, z których każda prezentuję unikalny charakter: promujący album utwór „Karma Is Her Name” o mocnym, gitarowym brzmieniu, emocjonująca ballada „Underwater”, melancholijny rap w postaci „Obedience”, chwytliwe gwizdanie „Kind Of A Guy”, jak również niezastąpiona podczas samotnych podróży „Better On My Own”, oraz wciągające elektro – rytmy „7th Floor”.

- Pomysł na stworzenie SLOW’MO kiełkował w nas od kilku lat. Przez cały ten czas eksperymentowaliśmy z różnymi stylami muzycznymi: od ciężkich, rockowych brzmień po typowo taneczne kawałki. Po wielu próbach udało nam się wspólnie stworzyć muzykę, która w stu procentach odzwierciedla oraz łączy nasze osobowości. Za sprawą debiutanckiego albumu chcieliśmy wykreować zupełnie nowe brzmienie na polskim rynku, a wraz z nim okazję do otwartego dialogu, w którym każdy, bez względu na zainteresowania czy gust znajdzie coś dla siebie i będzie mógł się wypowiedzieć. – opowiadają członkowie zespołu – Wprowadzony do naszych utworów styl retro to hołd złożony tradycji i kultowym brzmieniom. Często odkopujemy stare płyty i kasety, czerpiąc inspirację i tworząc świeże podejście.– dodaje wokalista zespołu, Karol Suska.