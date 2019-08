Obraz został wyreżyserowany przez Rona Howarda, twórcę takich filmów jak między innymi „Piękny umysł”, za którego otrzymał Oscara, „Apollo 13” czy filmu dokumentalnego „The Beatles: Eight Days A Week – The Touring Years”.

Album „Pavarotti: Music from the Motion Picture” czerpie z niezwykle bogatego katalogu artysty i podąża historią ukazaną w filmie. Znajdują się tu utwory z takich oper jak „Turandot”, „La bohème,” „Aida,” „Tosca”, jak również włoskie pieśni i duety z Plácido Domingo, José Carrerasem („O sole mio”), U2, Brianem Eno, Passengers („Miss Sarajevo”) i wieloma innymi. Na płycie znalazło się również nagranie wzruszającej kompozycji Pucciniego „Donna non vidi mai”, którą Pavarotti zadedykował Księżnej Dianie. Dodatkowo usłyszymy specjalny, niepublikowany wcześniej utwór z Andreą Bocellim, oraz „Ave Maria” w duecie z Bono, również dostępny po raz pierwszy.

Pavarotti był największym propagatorem opery na świecie. To dzięki niemu muzyka operowa trafiła do serc szerokiej publiczności.

W filmie wykorzystano między innymi fragmenty słynnych występów legendarnego śpiewaka (w tym również z koncertów Trzech Tenorów), zdjęcia z prywatnych archiwów artysty, wywiady z osobami mu bliskimi oraz współpracownikami, a także nigdy wcześniej nieprezentowane materiały archiwalne.

Do kin film „Pavarotti” wejdzie 2 sierpnia.