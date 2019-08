Utwór został nagrany w Clouds Hill Studios w Hamburgu, gdzie znajduje się mnóstwo świetnie zachowanego analogowego sprzętu, co zachęciło muzyków elbow do eksperymentowania z brzmieniem i zarejestrowania utworu w jednym pomieszczeniu, na żywo. Jak przyznaje klawiszowiec i zarazem producent kawałka, Craig Potter: - Już dawno nie nagrywaliśmy niczego w ten sposób. Dzięki temu w singlu słychać luz. Chcieliśmy, by utwór miał w sobie oddech.

Nazwę utworu muzycy zaczerpnęli z heraldyki, w której Dexter (prawa strona) i Sinister (lewa strona) reprezentują dwie strony rozety opatrzone herbem. „Dexter & Sinister”, w warstwie tekstowej, jak tłumaczy wokalista Guy Garvey, to: - …wielkie, pełne dezorientacji pytanie dotyczące Brexitu, moich odczuć z nim związanych, uczucia straty najbliższych i ogólnego uczucia niezadowolenia, które dominuje w naszym otoczeniu.

Dwie piosenki w jednej, dwa kraje w jednym, podzielone przez stale powracające pytanie o przyszłość Wielkiej Brytanii, nadziei na lepsze życie i strachu przed śmiercią.