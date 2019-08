TVP transmitowało z Kielc, w weekend koncert - jak to było określone - muzyki tanecznej. Większość wykonawców stanowili przedstawiciele nurtu disco polo. Wśród nich pojawił się też częsty gość w telewizji publicznej - Radek Liszewski. Wokalista wykonał na żywo znany w niektórych sferach przebój "Jesteś zarąbista". Nie byłoby w tym nic specjalnie zaskakującego, bo disco polo od kilku lat regularnie pojawia się w TVP.

Radek fragment nagrania "Umiesz kręcić pupą, fajnie ruszasz się. Obiektem pożądania właśnie stałaś się" zaśpiewał do kilkuletniej dziewczynki.

Internauci nie kryją oburzenia. Pojawiają się zdania, że w czasach walki z pedofilią, było to niezwykle niefortunne. Zdarzenie jest gorąco komentowane zarówno w mediach, które je opisały, jak i na Twitterze.

Przepraszam ale ja już rzygam jak trafiam na disco polo w polskiej tvp🤮

Czy ktoś może mi wytłumaczyć co miał na myśli wykonawca tego ... śpiewając do małej dziewczynki tekst: "Umiesz kręcić pupą i fajnie ruszasz się

Obiektem pożądania właśnie stałaś się."

W rozmowie z serwisem Pudelek wokalista bagatelizuje sprawę mówiąc: "To był przypadek, po prostu podszedłem do ludzi, dziewczynka była wystraszona, chciałem, żeby się uśmiechnęła. Bez przesady. Równie dobrze mogłyby być to panie pod 70-tkę. I to też można byłoby uznać za dziwne. Fajnie było w tych Kielcach".

