Swoją decyzję The Dumplings ogłosili przez swoje konto na FB.

Przez ostatnie sześć lat graliśmy i nagrywaliśmy dla Was bez przerwy. Dziękujemy, że ciągle z nami jesteście i nas wspieracie w tym, co robimy. Teraz postanowiliśmy chwilkę odetchnąć i zrobić dłuższą przerwę, pozbierać nowe doświadczenia i wrócić ze zdwojoną siłą. Ale zanim to nastąpi, zapraszamy na naszą ostatnią trasę: PRZYKRO MI. Naładujemy was ogromem energii na kolejne lata bez nas! Przybywajcie!!! - napisała grupa w mediach społecznościowych

Ostatnie lata były dla duetu bardzo aktywne. The Dumplings przebojem wdarli się na scenę muzyczną, zdobyli Fryderyka, a ich nagania, jak np. "Betonowy las"czy "Kocham być z Tobą" stały się przebojami.

Zanim grupa uda się na odpoczynek ruszy w trasę koncertową. Oto jakie miasta odwiedzi.





08.11 – Oborniki

10.11 – Wrocław

14.11 – Ostrów WLKP.

15.11 – Łódź

16.11 – Katowice

23.11 – Kraków

24.11 – Chełm

07.12 – Lublin

08.12 – Bielsko-Biała

13.12 – Zielona Góra

14.12 – Poznań

20.12 – Warszawa

21.12 – Białystok

22.12 – Gdańsk

28.12 – Wolbrom