Zespół powstał w 1998 roku. Przez długie lata Coma była jedną z najpopularniejszych polskich grup, a ich przeboje, takie jak m.in. "Spadam", "Leszek Żukowski" były śpiewane chóralnie podczas koncertów w całej Polsce.

Grupa nagrała siedem płyt - wszystkie były fonograficznymi hitami.

W niedzielę, 1 września zespół postanowił zawiesić działalność. W krótkiej notatce do fanów muzycy napisali: "Drodzy Po dwudziestu jeden latach wspólnego grania podjęliśmy decyzję o zawieszeniu działalności. Wszystkim którzy byli z nami dziękujemy za wspólny, doskonały czas. Zapraszamy na ostatnie koncerty zespołu - tej jesieni zagramy trasę "GAME OVER". Na do widzenia zostawiamy wam singiel pt.: "Pożegnanie z Bajką" z gościnnym udziałem naszego znakomitego kolegi Ralpha Kaminskiego."