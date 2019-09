Natalia Przybysz zaprezentowała okładkę oraz tytuł nowego albumu. „Jak Malować Ogień” (premiera 25 października) to piąta solowa, autorska płyta artystki. Materiał zapowiadany jest jako naturalna konsekwencja i rozwinięcie brzmień oraz kompozycji, które ukazały się na poprzednich wydawnictwach - „Prąd” i „Światło nocne”. Znajdziemy tutaj ciepło brzmiący blues, soul i jazz. Uwagę zwraca fakt, że Natalia postawiła zarówno na treść, jak i formę – album na CD oraz winylu wykonany jest z surowców pochodzących z recyklingu.

Natalia Przybysz, wytwórnia Kayax oraz tłocznia WM Fono postanowili stworzyć CD i winyl w możliwie, jak najbardziej ekologiczny sposób.

W przypadku CD ilość aluminium została zredukowana do niezbędnego minimum potrzebnego do zapisu danych. W związku z tym album Natalii jest przeźroczysty. Dodatkowo zrezygnowano z zadrukowania płyty, co wyeliminowało użycie kolejnych substancji chemicznych.

Winyl „Jak Malować Ogień” powstał w wyniku ponownego zmielenia odpadów z produkcji innych płyt winylowych. Odpady te, potocznie nazywane „obwarzankami”, tworzą się na etapie przycinania wyciągniętej z prasy płyty, do jej ostatecznego kształtu i rozmiaru. Materiał ten nadaje się do ponownego zmielenia ze względu na to, że nie został poddany pełnej obróbce termicznej, dzięki czemu nie traci swoich naturalnych właściwości plastycznych i nadaje się do ponownego użycia. Tu warto dodać, że każdy winyl będzie się od siebie różnił wizualnie, będzie miał różne kolory i niepowtarzalne wzory w zależności od tego, jakich ścinków użyto do jego produkcji.

Do wytworzenia opakowania zarówno płyty CD, jak i winyla zastosowano papier niepowlekany, makulaturowy, w 100% pochodzący z recyklingu.

Tak przedstawia się jesienna trasa koncertowa wokalistki.

02.11.2019 - G2, Radom

03.11.2019 - Lizard King, Toruń

07.11.2019 - P23, Katowice

08.11.2019 - Zaklęte Rewiry, Wrocław

11.11.2019 - Tama, Poznań

14.112019 - Zmiana Klimatu, Białystok

23.11.2019 - Wytwórnia, Łódź

24.11.2019 - Kawon, Zielona Góra

01.12.2019 - Studio, Kraków

07.12.2019 - Kosmos, Szczecin

08.12.2019 - Stary Maneż, Gdańsk

11.12.2019 - Stodoła, Warszawa

12.12.2019 - Klub 30, Lublin

14.12.2019 - Rura, Częstochowa